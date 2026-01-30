Por Jair Mendonça Jr
O Carnaval de Salvador é, segundo Guinness World Records, a maior festa de trio elétrico do mundo. Milhões de pessoas tomam as ruas da capital baiana em busca de alegria e música. No entanto, a magnitude dessa festa exige estratégia e preparo para que o sonho da folia não se torne um pesadelo.
Neste Guia de sobrevivência no Carnaval de Salvador detalhamos tudo o que você precisa saber para enfrentar os circuitos Barra-Ondina (Dodô), Campo Grande (Osmar) e Pelourinho (Batatinha).
O que fazer antes de sair de casa?
- Ponto de encontro e plano B: combine um local fixo e visível dentro do circuito para se reencontrarem caso o grupo se disperse. A prefeitura espalha placas de localização ao decorrer de todos os circuitos. Não confie apenas no celular, pois o sinal costuma falhar devido à saturação da rede na multidão;
- Endereço físico: tenha o endereço da sua hospedagem anotado em um papel ou cartão dentro da doleira. Se o seu celular descarregar ou for perdido, você ainda saberá como voltar;
- Contatos de emergência: mantenha um "cartão de segurança" com números de familiares e contatos locais de confiança guardado com você.
Roupa: conforto é prioridade
O Carnaval de Salvador exige mobilidade. Esqueça saltos ou roupas que limitem seus movimentos.
- Calçados: use tênis confortáveis e já amaciados. Eles protegem seus pés de pisões e de objetos no chão e garantem estabilidade para subir e descer as ladeiras;
- Roupas: Opte por tecidos leves e que sequem rápido. Se estiver de abadá, ajuste-o para que não aperte ou cause assaduras após horas de suor.
Mobilidade é importante
Pontos de Táxi (acesso exclusivo)
Os táxis possuem uma vantagem estratégica: eles podem circular em faixas exclusivas e têm pontos localizados mais próximos dos bloqueios de segurança. Os principais locais são:
- Circuito Barra-Ondina (Dodô): Os pontos ficam estrategicamente posicionados no Porto da Barra (próximo ao Hospital Espanhol), na avenida Centenário (próximo ao Shopping Barra) e no final do circuito, nas proximidades do Monumento às Gordinhas (Ondina):
- Circuito Campo Grande (Osmar): você encontrará pontos no Vale do Canela, na Rua Politeama de Baixo e próximo ao Teatro Castro Alves (TCA).
Dica de Ouro: nestes pontos, a fiscalização é rigorosa e os veículos utilizam obrigatoriamente a Bandeira 2 durante todo o período carnavalesco.
Transporte por aplicativo
Devido às restrições de tráfego, os motoristas de aplicativo não conseguem chegar à porta dos circuitos. Existem zonas de embarque e desembarque situadas logo após as barreiras de trânsito:
- Barra: ponto de encontro mais comum é nas imediações do Cemitério dos Ingleses (Ladeira da Barra) ou nas ruas transversais da Avenida Centenário que não possuem bloqueios físicos:
- Ondina: acesso é feito pela Avenida Adhemar de Barros. Os motoristas costumam fazer o retorno e embarque próximo à entrada principal da UFBA:
- Campo Grande: concentração ocorre geralmente na Rua Chile, no Costa Azul (para quem vem da orla) ou nas proximidades da Estação da Lapa.
Segurança e logística
- Caminhada: esteja preparado para caminhar entre 500 metros e 1 km do circuito até o ponto onde o veículo pode legalmente estacionar para embarque;
- Identificação: nos pontos de aplicativo, a aglomeração é grande. Verifique sempre a placa, o modelo do carro e o nome do motorista antes de entrar;
- Tarifa dinâmica: especialmente na dispersão dos blocos (madrugada), os preços dos aplicativos podem subir 3x ou 4x. Em alguns momentos, o táxi com Bandeira 2 fixa pode acabar saindo mais barato;
- Zonas proibidas: não tente chamar um transporte para "dentro" do circuito (como o Largo do Farol da Barra ou a frente do Camarote Salvador); o GPS do app pode até permitir a chamada, mas o motorista será barrado pela Transalvador.
Na folia: como se comportar na multidão
- Se você não está em um bloco fechado, prefira caminhar pelas laterais (as famosas "pipocas" laterais). O centro é onde a pressão da multidão é maior, principalmente quando o trio passa;
- Se estiver na rua, espere o bloco/trio elétrico passar para se locomover. Se houver uma rua transversal, aguarde nela a passagem do trio;
- Se houver um "corre-corre", não corra na mesma direção da massa. Tente se abrigar em vãos de portões, atrás de estruturas fixas ou mova-se diagonalmente para as bordas;
- Desconfie de empurrões bruscos ou esbarrões que pareçam acidentais; essa é a tática mais comum para furtos. Mantenha seus pertences sempre à frente do corpo e, preferencialmente, dentro de uma doleira por baixo da roupa.
Orientações de hidratação, alimentação e descanso
- Hidratação constante: ingerir, no mínimo, 500ml de água para cada dose de álcool. Não espere sentir sede para beber água; a sede já é um sinal de desidratação leve;
- Alimentação estratégica: coma alimentos ricos em carboidratos complexos e proteínas antes de sair. Durante a festa, faça pausas para lanches leves. Evite molhos, maioneses e frituras de procedência desconhecida na rua para prevenir infecções intestinais;
- O poder do sono: o impacto real do cansaço no corpo aumenta o risco de desmaios e queda de imunidade. Tente dormir pelo menos 6 horas entre um dia e outro para regenerar as fibras musculares.
Álcool e outras substâncias: limites e sinais de alerta
O consumo de substâncias faz parte da realidade da festa, mas a falta de moderação é o que mais gera atendimentos médicos nos postos do Carnaval de Salvador.
Valores das bebidas
De acordo com a tabela divulgada, a cerveja Brahma, patrocinadora do Carnaval, vai ter promoção “2 latas por R$ 13”, enquanto a lata individual custará a partir de R$ 8. Outras cervejas e bebidas alcoólicas variam entre R$ 10 e R$ 15, a depender da marca e do tamanho.
Confira os preços das bebidas:
- Brahma Chopp (combo com 2 latas): R$ 13
- Brahma 0 álcool (combo com 2 latas): R$ 13
- Budweiser (combo com 2 latas): R$ 15
- Spaten (lata): R$ 8
- Stella Artois (lata): R$ 10
- Corona (lata): R$ 10
- Skol Beats (combo com 2 latas): R$ 18
- Energético (lata): R$ 16
- Refrigerante (lata): R$ 5
- Água R$ 4
Riscos mais comuns durante o Carnaval e como evitá-los
- Jejum e álcool: beber de estômago vazio acelera a absorção do álcool, levando à embriaguez rápida e riscos de hipoglicemia;
- Bebidas de terceiros: nunca aceite bebidas de desconhecidos ou recipientes que já estejam abertos. O risco de substâncias como o "boa noite, Cinderela" é real e perigoso;
- Sinais de alerta: se você ou um amigo sentir tontura excessiva, perda de coordenação motora desproporcional ao que bebeu ou sonolência súbita, procure ajuda imediatamente. Não deixe o amigo sozinho em hipótese alguma.
Entender as ameaças ajuda você a se antecipar a elas.
- Furtos e perdas: celular é o alvo número um. Evite tirar fotos em áreas de aglomeração intensa. Se for usar o GPS, entre em um estabelecimento comercial ou aproxime-se de um posto policial;
- Calor e insolação: sintomas iniciais incluem dor de cabeça, náuseas e pele muito vermelha. Ao sentir isso, procure uma sombra e hidrate-se imediatamente. O excesso de calor pode levar ao choque térmico;
- Conflitos físicos: ao perceber um clima de tensão, rostos fechados ou discussões acaloradas, afaste-se do local imediatamente. No Carnaval, as brigas costumam escalar rápido devido ao efeito manada.
Onde buscar ajuda nos circuitos?
- Postos médicos: prefeitura instala diversos postos de saúde ao longo dos circuitos Dodô e Osmar. Eles estão preparados para suturas, hidratação venosa e estabilização de quadros agudos;
- Segurança Pública: policiais Militares costumam ficar em elevados (plataformas altas) para monitorar a multidão. Guardas Municipais e brigadistas também circulam constantemente;
- SAMU 192: em casos graves, acione o serviço de emergência. Se estiver no meio da multidão, tente sinalizar para os cordeiros (pessoas que seguram as cordas dos blocos) ou para a segurança do trio; eles têm rádio e podem agilizar o socorro.
Regra de ouro: Não "espere passar". Se sentir que algo está errado com sua saúde ou segurança, procure o posto mais próximo. O atendimento precoce evita complicações.
Dicas de cuidados sobre o depois da folia
A "ressaca" do Carnaval não é apenas alcoólica, é também física e sensorial.
- Escute seu corpo: dores musculares intensas, zumbido persistente no ouvido ou irritabilidade extrema são sinais de que você precisa de uma pausa maior;
- Check-up em casa: ao chegar na hospedagem, verifique se há cortes ou bolhas nos pés que precisam de assepsia. Mantenha a hidratação mesmo enquanto descansa;
- Se após o descanso você apresentar febre persistente, vômitos incontroláveis, dor forte no peito ou urina muito escura (sinal de desidratação severa ou rabdomiólise), procure uma unidade de pronto atendimento imediatamente.
O Carnaval de Salvador é uma maratona. Por isso, respeite seus limites, cuide dos seus amigos e a experiência será inesquecível.
