O Carnaval de Salvador é, segundo Guinness World Records, a maior festa de trio elétrico do mundo. Milhões de pessoas tomam as ruas da capital baiana em busca de alegria e música. No entanto, a magnitude dessa festa exige estratégia e preparo para que o sonho da folia não se torne um pesadelo.

Neste Guia de sobrevivência no Carnaval de Salvador detalhamos tudo o que você precisa saber para enfrentar os circuitos Barra-Ondina (Dodô), Campo Grande (Osmar) e Pelourinho (Batatinha).

O que fazer antes de sair de casa?

Ponto de encontro e plano B : combine um local fixo e visível dentro do circuito para se reencontrarem caso o grupo se disperse. A prefeitura espalha placas de localização ao decorrer de todos os circuitos . Não confie apenas no celular, pois o sinal costuma falhar devido à saturação da rede na multidão;

: combine um local fixo e visível dentro do circuito para se reencontrarem caso o grupo se disperse. A . Não confie apenas no celular, pois o sinal costuma falhar devido à saturação da rede na multidão; Endereço físico : tenha o endereço da sua hospedagem anotado em um papel ou cartão dentro da doleira. Se o seu celular descarregar ou for perdido, você ainda saberá como voltar;

: tenha o endereço da sua hospedagem anotado em um papel ou cartão dentro da doleira. Se o seu celular descarregar ou for perdido, você ainda saberá como voltar; Contatos de emergência : mantenha um "cartão de segurança" com números de familiares e contatos locais de confiança guardado com você.

Roupa: conforto é prioridade

O Carnaval de Salvador exige mobilidade. Esqueça saltos ou roupas que limitem seus movimentos.

Calçados : use tênis confortáveis e já amaciados. Eles protegem seus pés de pisões e de objetos no chão e garantem estabilidade para subir e descer as ladeiras;

: use tênis confortáveis e já amaciados. Eles protegem seus pés de pisões e de objetos no chão e garantem estabilidade para subir e descer as ladeiras; Roupas : Opte por tecidos leves e que sequem rápido. Se estiver de abadá, ajuste-o para que não aperte ou cause assaduras após horas de suor.

Conforto é essencial para se vestir no Carnaval

Mobilidade é importante

Pontos de Táxi (acesso exclusivo)

Os táxis possuem uma vantagem estratégica: eles podem circular em faixas exclusivas e têm pontos localizados mais próximos dos bloqueios de segurança. Os principais locais são:

Circuito Barra-Ondina (Dodô) : Os pontos ficam estrategicamente posicionados no Porto da Barra (próximo ao Hospital Espanhol), na avenida Centenário (próximo ao Shopping Barra) e no final do circuito, nas proximidades do Monumento às Gordinhas (Ondina):

: Os pontos ficam estrategicamente posicionados no Porto da Barra (próximo ao Hospital Espanhol), na avenida Centenário (próximo ao Shopping Barra) e no final do circuito, nas proximidades do Monumento às Gordinhas (Ondina): Circuito Campo Grande (Osmar) : você encontrará pontos no Vale do Canela, na Rua Politeama de Baixo e próximo ao Teatro Castro Alves (TCA).

Dica de Ouro: nestes pontos, a fiscalização é rigorosa e os veículos utilizam obrigatoriamente a Bandeira 2 durante todo o período carnavalesco.

Transporte por aplicativo

Devido às restrições de tráfego, os motoristas de aplicativo não conseguem chegar à porta dos circuitos. Existem zonas de embarque e desembarque situadas logo após as barreiras de trânsito:

Barra : ponto de encontro mais comum é nas imediações do Cemitério dos Ingleses (Ladeira da Barra) ou nas ruas transversais da Avenida Centenário que não possuem bloqueios físicos:

: ponto de encontro mais comum é nas imediações do Cemitério dos Ingleses (Ladeira da Barra) ou nas ruas transversais da Avenida Centenário que não possuem bloqueios físicos: Ondina : acesso é feito pela Avenida Adhemar de Barros. Os motoristas costumam fazer o retorno e embarque próximo à entrada principal da UFBA:

: acesso é feito pela Avenida Adhemar de Barros. Os motoristas costumam fazer o retorno e embarque próximo à entrada principal da UFBA: Campo Grande: concentração ocorre geralmente na Rua Chile, no Costa Azul (para quem vem da orla) ou nas proximidades da Estação da Lapa.

Segurança e logística

Caminhada : esteja preparado para caminhar entre 500 metros e 1 km do circuito até o ponto onde o veículo pode legalmente estacionar para embarque;

: esteja preparado para caminhar entre 500 metros e 1 km do circuito até o ponto onde o veículo pode legalmente estacionar para embarque; Identificação : nos pontos de aplicativo, a aglomeração é grande. Verifique sempre a placa, o modelo do carro e o nome do motorista antes de entrar;

: nos pontos de aplicativo, a aglomeração é grande. Verifique sempre a placa, o modelo do carro e o nome do motorista antes de entrar; Tarifa dinâmica : especialmente na dispersão dos blocos (madrugada), os preços dos aplicativos podem subir 3x ou 4x. Em alguns momentos, o táxi com Bandeira 2 fixa pode acabar saindo mais barato;

: especialmente na dispersão dos blocos (madrugada), os preços dos aplicativos podem subir 3x ou 4x. Em alguns momentos, o táxi com Bandeira 2 fixa pode acabar saindo mais barato; Zonas proibidas : não tente chamar um transporte para "dentro" do circuito (como o Largo do Farol da Barra ou a frente do Camarote Salvador); o GPS do app pode até permitir a chamada, mas o motorista será barrado pela Transalvador.

Na folia: como se comportar na multidão

Se você não está em um bloco fechado, prefira caminhar pelas laterais (as famosas "pipocas" laterais). O centro é onde a pressão da multidão é maior , principalmente quando o trio passa;

(as famosas "pipocas" laterais). O , principalmente quando o trio passa; Se estiver na rua, espere o bloco/trio elétrico passar para se locomover. Se houver uma rua transversal, aguarde nela a passagem do trio;

para se locomover. Se houver uma rua transversal, aguarde nela a passagem do trio; Se houver um "corre-corre", não corra na mesma direção da massa. Tente se abrigar em vãos de portões, atrás de estruturas fixas ou mova-se diagonalmente para as bordas;

Desconfie de empurrões bruscos ou esbarrões que pareçam acidentais; essa é a tática mais comum para furtos. Mantenha seus pertences sempre à frente do corpo e, preferencialmente, dentro de uma doleira por baixo da roupa.

CARNAVAL 2025

Orientações de hidratação, alimentação e descanso

Hidratação constante : ingerir, no mínimo, 500ml de água para cada dose de álcool. Não espere sentir sede para beber água; a sede já é um sinal de desidratação leve;

: ingerir, no mínimo, 500ml de água para cada dose de álcool. Não espere sentir sede para beber água; a sede já é um sinal de desidratação leve; Alimentação estratégica : coma alimentos ricos em carboidratos complexos e proteínas antes de sair. Durante a festa, faça pausas para lanches leves. Evite molhos, maioneses e frituras de procedência desconhecida na rua para prevenir infecções intestinais;

: coma alimentos ricos em carboidratos complexos e proteínas antes de sair. Durante a festa, faça pausas para lanches leves. Evite molhos, maioneses e frituras de procedência desconhecida na rua para prevenir infecções intestinais; O poder do sono : o impacto real do cansaço no corpo aumenta o risco de desmaios e queda de imunidade. Tente dormir pelo menos 6 horas entre um dia e outro para regenerar as fibras musculares.

Álcool e outras substâncias: limites e sinais de alerta

O consumo de substâncias faz parte da realidade da festa, mas a falta de moderação é o que mais gera atendimentos médicos nos postos do Carnaval de Salvador.

Valores das bebidas

De acordo com a tabela divulgada, a cerveja Brahma, patrocinadora do Carnaval, vai ter promoção “2 latas por R$ 13”, enquanto a lata individual custará a partir de R$ 8. Outras cervejas e bebidas alcoólicas variam entre R$ 10 e R$ 15, a depender da marca e do tamanho.

Confira os preços das bebidas:

Brahma Chopp (combo com 2 latas): R$ 13

Brahma 0 álcool (combo com 2 latas): R$ 13

Budweiser (combo com 2 latas): R$ 15

Spaten (lata): R$ 8

Stella Artois (lata): R$ 10

Corona (lata): R$ 10

Skol Beats (combo com 2 latas): R$ 18

Energético (lata): R$ 16

Refrigerante (lata): R$ 5

Água R$ 4

Semob promove treinamento de Carnaval para ambulantes credenciados. Ação ocorrerá na Arena A TARDE. Na foto:kits que serão entregues aos ambulantes

Riscos mais comuns durante o Carnaval e como evitá-los

Jejum e álcool: beber de estômago vazio acelera a absorção do álcool, levando à embriaguez rápida e riscos de hipoglicemia;

beber de estômago vazio acelera a absorção do álcool, levando à embriaguez rápida e riscos de hipoglicemia; Bebidas de terceiros : nunca aceite bebidas de desconhecidos ou recipientes que já estejam abertos. O risco de substâncias como o "boa noite, Cinderela" é real e perigoso;

: nunca aceite bebidas de desconhecidos ou recipientes que já estejam abertos. O risco de substâncias como o "boa noite, Cinderela" é real e perigoso; Sinais de alerta : se você ou um amigo sentir tontura excessiva, perda de coordenação motora desproporcional ao que bebeu ou sonolência súbita, procure ajuda imediatamente. Não deixe o amigo sozinho em hipótese alguma.

Entender as ameaças ajuda você a se antecipar a elas.

Furtos e perdas: celular é o alvo número um. Evite tirar fotos em áreas de aglomeração intensa. Se for usar o GPS, entre em um estabelecimento comercial ou aproxime-se de um posto policial; Calor e insolação: sintomas iniciais incluem dor de cabeça, náuseas e pele muito vermelha. Ao sentir isso, procure uma sombra e hidrate-se imediatamente. O excesso de calor pode levar ao choque térmico; Conflitos físicos: a o perceber um clima de tensão, rostos fechados ou discussões acaloradas, afaste-se do local imediatamente. No Carnaval, as brigas costumam escalar rápido devido ao efeito manada.

Onde buscar ajuda nos circuitos?

Postos médicos : prefeitura instala diversos postos de saúde ao longo dos circuitos Dodô e Osmar. Eles estão preparados para suturas, hidratação venosa e estabilização de quadros agudos;

: prefeitura instala diversos postos de saúde ao longo dos circuitos Dodô e Osmar. Eles estão preparados para suturas, hidratação venosa e estabilização de quadros agudos; Segurança Pública : policiais Militares costumam ficar em elevados (plataformas altas) para monitorar a multidão. Guardas Municipais e brigadistas também circulam constantemente;

: policiais Militares costumam ficar em elevados (plataformas altas) para monitorar a multidão. Guardas Municipais e brigadistas também circulam constantemente; SAMU 192 : em casos graves, acione o serviço de emergência. Se estiver no meio da multidão, tente sinalizar para os cordeiros (pessoas que seguram as cordas dos blocos) ou para a segurança do trio; eles têm rádio e podem agilizar o socorro.

Regra de ouro: Não "espere passar". Se sentir que algo está errado com sua saúde ou segurança, procure o posto mais próximo. O atendimento precoce evita complicações.

Módulo de Saúde na rua professor Lemos de Brito na Barra.

Dicas de cuidados sobre o depois da folia

A "ressaca" do Carnaval não é apenas alcoólica, é também física e sensorial.

Escute seu corpo : dores musculares intensas, zumbido persistente no ouvido ou irritabilidade extrema são sinais de que você precisa de uma pausa maior;

: dores musculares intensas, zumbido persistente no ouvido ou irritabilidade extrema são sinais de que você precisa de uma pausa maior; Check-up em casa : ao chegar na hospedagem, verifique se há cortes ou bolhas nos pés que precisam de assepsia. Mantenha a hidratação mesmo enquanto descansa;

: ao chegar na hospedagem, verifique se há cortes ou bolhas nos pés que precisam de assepsia. Mantenha a hidratação mesmo enquanto descansa; Se após o descanso você apresentar febre persistente, vômitos incontroláveis, dor forte no peito ou urina muito escura (sinal de desidratação severa ou rabdomiólise), procure uma unidade de pronto atendimento imediatamente.

O Carnaval de Salvador é uma maratona. Por isso, respeite seus limites, cuide dos seus amigos e a experiência será inesquecível.