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André Guimarães apresenta artistas do Art Studio Tancredo

Linha Art Studio consolida um novo modelo de habitação ao transformar o edifício em uma galeria de arte para morar

Redação

Por Redação

07/04/2026 - 16:37 h | Atualizada em 07/04/2026 - 17:08

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Iniciativa reforçou o sucesso da linha, baseada no conceito de moradia-experiência
Iniciativa reforçou o sucesso da linha, baseada no conceito de moradia-experiência -

A André Guimarães Incorporações realizou, na noite da última segunda-feira, 6, no Premium Lounge do Grupo André Guimarães, em Salvador, a apresentação dos 22 artistas que compõem o Art Studio Tancredo, novo empreendimento que integra a premiada linha Art Studio.

A iniciativa reforçou o sucesso da linha, baseada no conceito de moradia-experiência, já validado pelo Art Studio Open Spaces — reconhecido como Empreendimento do Ano no Prêmio ADEMI-BA. O novo projeto deu continuidade a essa proposta ao integrar arte e arquitetura de forma estruturante ao cotidiano urbano.

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No Art Studio Tancredo, a arte deixou de ser um mero elemento decorativo para organizar a experiência do edifício: o lobby funcionará como uma galeria aberta com exposições rotativas, enquanto os pavimentos incorporam obras ao longo dos corredores.

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O evento, em formato intimista, reuniu o pool criativo do projeto, formado pelos artistas: Miu Monteiro, Elano Passos, Lucas Neder, Bruno Ataíde, Kennedy Bahia (in memoriam), Gustavo Maciel, Isabela Seifarth, Uiler Costa, André Dragão, Giácomo Mancini, Igor Rodrigues, Gábi Daltro, Alexandre Feliciano, Ricardo Franco, Reinaldo Giarola, Luis Mario, Luís Felipe Coelho, Renan Benedito, Eduardo Moody, Lilian Morais, Jess Vieira e Sinisia Coni.

A noite marcou a concepção simbólica do edifício, reunindo os agentes responsáveis por transformá-lo em uma expressão artística coletiva. Estiveram presentes também os arquitetos Flávio Régis, Flávio Moura e Danilo Cajaíba, além da paisagista Martha Gavião.

Confira imagens do evento:

  • André Guimarães apresenta artistas do Art Studio Tancredo
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