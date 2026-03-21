Fim do quebra-quebra: conheça tendência que entrega o apartamento pronto para morar

Monique optou por contratar a personalização para evitar despesa e transtorno: ‘Está cada vez mais difícil e caro contratar mão de obra’ - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

A cena é conhecida por quem já comprou um imóvel novo: a entrega das chaves marca o início de uma nova etapa e, muitas vezes, também de uma reforma. Quebra de revestimentos recém-instalados, troca de pisos, poeira, barulho e gastos adicionais fazem parte de um ritual quase inevitável. Esse cenário, no entanto, começa a mudar com o avanço da personalização de imóveis ainda na planta, uma tendência que ganha força no mercado imobiliário.

Construtoras e incorporadoras têm investido em serviços que permitem ao comprador adaptar o apartamento antes mesmo da entrega. O cliente pode escolher acabamentos, materiais e até itens funcionais durante a obra, de modo que o imóvel já seja entregue pronto para morar e com a identidade do proprietário.

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É o caso da NLS Incorp, que lançou recentemente o NLS Personaliza. A iniciativa permite que os clientes montem o apartamento ambiente por ambiente, escolhendo revestimentos, louças, metais, marcenaria e soluções como fechamento de terraço, ar-condicionado e fechaduras eletrônicas. Todo o processo é feito por meio de uma plataforma digital e acompanhado por arquitetos e especialistas.

Segundo a arquiteta Vitória Machado Storto, responsável pelo serviço, a proposta surgiu a partir de uma lacuna percebida no mercado. “Muitos clientes desejam receber o imóvel já adequado ao seu estilo de vida, mas enfrentam o desgaste e o custo de reformas logo após a entrega das chaves. O serviço preenche justamente esse espaço”, afirma.

A lógica por trás do modelo é incorporar as mudanças ainda na fase construtiva, respeitando o cronograma da obra e as diretrizes técnicas do empreendimento. Isso garante que as alterações não comprometam a estrutura nem as garantias legais do imóvel, um dos receios comuns de quem opta por reformar por conta própria após a entrega.

Estético e funcional

Além da personalização estética, que inclui pisos, revestimentos e acabamentos, o serviço também contempla itens funcionais que impactam diretamente o dia a dia do morador. Ainda assim, existem limites: mudanças estruturais, como alteração de paredes, planta ou pontos elétricos e hidráulicos, seguem restritas por normas técnicas e exigências legais.

A tendência não se restringe ao alto padrão. No segmento econômico, soluções semelhantes também vêm ganhando espaço. O marketplace Mundo da Casa, da MRV&CO, é um exemplo desse avanço. Em 2025, cerca de 10 mil clientes optaram por personalizar os acabamentos de seus apartamentos ainda durante a obra, em um universo de 289 empreendimentos. O volume gerou uma receita superior a R$ 116 milhões, e aproximadamente um em cada sete compradores aderiu ao serviço.

Para a gestora comercial da plataforma, Maura Campos, o crescimento reflete uma mudança no comportamento do consumidor. “A personalização cria uma oportunidade para o cliente participar ainda mais da realização do sonho da casa própria, escolhendo detalhes que fazem diferença no dia a dia”, explica.

Esse desejo por protagonismo está alinhado a uma tendência mais ampla de consumo, em que produtos e serviços personalizados ganham preferência em diferentes setores. No mercado imobiliário, essa lógica se traduz na busca por imóveis que já reflitam o estilo de vida do morador desde o primeiro dia.

Na prática, o processo costuma começar logo após o lançamento do empreendimento. Clientes elegíveis são convidados a participar de consultorias com especialistas, que apresentam opções de materiais e auxiliam nas escolhas. A partir daí, a construtora se encarrega de executar as alterações ainda durante a obra, entregando o imóvel finalizado.

Para quem compra, os benefícios vão além da estética. A economia financeira é um dos principais atrativos. Ao personalizar durante a construção, o cliente evita gastos com mão de obra externa, desperdício de materiais e logística de reforma. Em alguns casos, há ainda o abatimento do valor correspondente ao acabamento padrão que deixará de ser instalado.

“Se mudar e pronto”

A corretora de imóveis Monique Morais, que adquiriu seu primeiro apartamento em 2023, optou pela personalização justamente para evitar esse tipo de despesa e transtorno. “Está cada vez mais difícil e caro contratar mão de obra para reformas. Preferi já receber o imóvel pronto, com piso laminado na sala e nos quartos e azulejo na cozinha e no banheiro”, relata.

Outro ponto destacado pelos consumidores é a praticidade. Sem a necessidade de obras após a entrega, o processo de mudança se torna mais simples e rápido. “É literalmente se mudar e pronto”, resume Maura Campos.

A sustentabilidade também entra na equação. Ao eliminar reformas posteriores, o modelo reduz significativamente a geração de entulho, o desperdício de materiais e a circulação de prestadores de serviço nos condomínios recém-entregues. Isso contribui não apenas para o meio ambiente, mas também para o conforto dos primeiros moradores, que deixam de conviver com o barulho e a movimentação típicos de obras.

Do ponto de vista das construtoras, a personalização representa uma oportunidade de agregar valor ao produto e estreitar o relacionamento com o cliente. Ao participar ativamente das escolhas, o comprador tende a se envolver mais com o processo e a desenvolver uma conexão maior com o imóvel.

Ainda assim, o modelo exige planejamento e organização. Como as alterações precisam ser compatíveis com o cronograma da obra, há prazos específicos para a definição das escolhas. Além disso, o portfólio de opções costuma ser previamente homologado pelas equipes de engenharia, garantindo qualidade e viabilidade técnica.

Mesmo com essas limitações, o avanço da personalização indica uma mudança consistente no setor. Mais do que vender metros quadrados, as empresas passam a oferecer experiências e soluções sob medida, alinhadas às expectativas de um consumidor cada vez mais exigente.