Saiba a importância das associações de moradores em condomínios

Leandro Azi, presidente da ACCJ, e o síndico Edval Landulfo trabalham juntos - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O síndico exerce um papel fundamental na administração interna do condomínio. No entanto, para que o bem-estar da comunidade seja realmente alcançado, é essencial que o entorno do condomínio também conte com uma gestão eficiente. É nesse contexto que surgem entidades como as associações de moradores e condomínios.

As associações de moradores, condomínios e prédios exercem o papel de gestão e melhoria da área que representam. “Temos responsabilidades voltadas para o bem-estar, segurança e qualidade de vida dos moradores e do ambiente onde estamos inseridos”, afirma Leandro Azi, presidente da ACCJ.

“A associação vem justamente para ocupar esse espaço de interface entre os condomínios e as áreas comuns da comunidade, como vias, praças e o entorno dos comércios”, destaca André Python, presidente da Associação dos Moradores e Condomínios de Guarajuba (Ascon) .

Assim, representantes das associações e os síndicos trabalham juntos em benefício dos moradores e frequentadores da região. “Quando surgem necessidades que envolvem questões externas aos condomínios, mas que impactam o bairro como um todo, levamos essas demandas à associação. Ela, por sua vez, faz as análises necessárias e delibera sobre as ações a serem tomadas”, explica Edval Landulfo, síndico do Edifício Cidade Jardim, membro da ACCJ.

“Existem diversos canais de comunicação disponíveis entre a associação e os moradores. Qualquer pessoa pode entrar em contato por meio do WhatsApp, telefone ou mesmo presencialmente. Além disso, há um grupo específico que reúne todos os síndicos e subsíndicos do bairro, junto com o presidente, o conselho da associação e a administradora — o que facilita muito a comunicação e a articulação de ações conjuntas”, completa o síndico.

Entre as ferramentas utilizadas para garantir essa conexão, destacam-se as assembleias gerais, conforme explica André Python. “As assembleias ordinárias são obrigatórias uma vez por ano. Quando temos algum motivo específico, a depender do seu nível de importância, convocamos uma assembleia extraordinária. Nas assembleias ordinárias, o plano de ação anual, o orçamento, a parte financeira, a parte operacional, os projetos sociais são debatidos, votados e aprovados por todos os associados”.

As assembleias também são importantes para a escolha da comissão gestora da associação. “Através da assembleia geral, a gestão é escolhida por meio de eleição - uma forma democrática de reforçar a representatividade. A associação permite que os síndicos, de condomínios associados, escolham os representantes para posições-chave dentro da associação”, afirma Leandro Azi.

O presidente da Associação Empresarial e Prédios Residenciais do Alphaville 1, Antonio Caria, salienta a importância de escolher representantes comprometidos com os interesses dos moradores:: “Precisamos nos dar as mãos para buscar o melhor para o nosso bairro e para os condomínios associados. A busca por melhorias é constante e diária”

Outro benefício é a articulação com o poder público, como salienta Edval. “Sabemos que o poder público pode favorecer mais um bairro do que outro. E aqueles que têm uma representação organizada, com força de discussão e reivindicação, ligados a uma entidade sólida, acabam tendo seus pleitos atendidos de forma mais rápida e eficiente. Por isso, a associação tem um papel fundamental. As nossas demandas, em geral, não são custosas ou demoradas. Isso evita estresse, não só para os moradores, mas também para os síndicos, que deixam de travar batalhas externas e podem focar na administração interna de seus edifícios”.

Edebaldo Lima, síndico do Condomínio Reserva Alphaville integrante da Associação Empresarial e Prédios Residenciais do Alphaville 1, evidencia: “A associação tem envidado esforços junto à Prefeitura de Salvador, no que diz respeito ao saneamento básico, à Polícia Militar, para melhorar a segurança dos cidadãos que aqui residem, e à Transalvador, na fiscalização e disciplinamento do trânsito.”

Contudo, o trabalho das associações também apresenta desafios, como destaca Leandro Azi. “A articulação entre a associação e os condomínios envolve desafios variados, principalmente pela diversidade de interesses, dificuldades na comunicação e falta de participação de alguns condomínios que não são associados. A participação desses condomínios ajudaria significativamente na melhoria da segurança, com mais posicionamento de viaturas, bem como instalação de novas câmeras de segurança, trazendo ainda mais conforto e comodidade para os moradores”.

Afinal, como apresenta Antonio Caria, o trabalho das associações contribui para a maior segurança e qualidade de vida dos moradores e público da região, o que, consequentemente, valoriza ainda mais a área.

“Nesses últimos três anos tivemos uma valorização do metro quadrado de aproximadamente 60%, o que automaticamente contribui para uma melhor qualidade de vida de cada família que reside aqui”, disse. Esse esforço conjunto entre associações, síndicos e moradores mostra que, quando há organização, diálogo e representatividade, é possível transformar bairros inteiros em espaços mais seguros, valorizados e acolhedores para todos

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló