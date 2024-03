Saiba como transformar a casa com pouco dinheiro | A TARDE

Em uma busca por um ambiente contemporâneo, sofisticado ou mais simples, a decoração desempenha um papel crucial. Na hora de arrumar o seu lar, elementos como quadros, almofadas, vasos e luminárias podem ser ótimas opções para quem deseja criar um espaço que reflete os padrões atuais de design de interiores e ainda economizar no orçamento. Desde a escolha dos objetos até a seleção da paleta de cores, tudo é importante para transformar o espaço em um verdadeiro refúgio confortável.

De acordo com Mara Saraiva, designer de interiores, a escolha e disposição desses elementos podem transformar completamente um ambiente, proporcionando personalidade e charme, com um baixo custo no investimento de decoração do lar. "Os objetos como quadros, vasos, almofadas e luminárias, quando selecionados e posicionados adequadamente, têm o poder de revitalizar um espaço", explica Mara Saraiva.

"Muitos clientes já têm suas casas reformadas, mas ainda falta personalidade, falta pertencimento. Quando realizamos a produção de um ambiente com esses elementos, ele se transforma em um espaço lindo, aconchegante e cheio de personalidade", complementa a designer de interiores, mencionando a criação de personalidade e o custo que seja cabível para o bolso do cliente.

A arquiteta e designer de interiores Betth Garcia reforça a importância desses elementos na criação de um ambiente contemporâneo. Para ela, quadros com arte abstrata ou geométrica, almofadas com padrões modernos e vasos de design minimalista são escolhas ideais para transmitir uma sensação de contemporaneidade.

A seleção de cores desempenha um papel fundamental nesse processo. Beth Garcia destaca que tons terrosos como marrom, bege, caramelo, terracota e amarelo mostarda estão em alta, gerando sensação de conforto e harmonia. “Essas tonalidades transmitem mensagens de conforto, aconchego e comodidade, e harmonizam com outras cores do círculo cromático. São atemporais e se você deseja criar uma decoração elegante, acolhedora e contemporânea, considere incorporar esses tons no ambiente”.

No que diz respeito à iluminação, Mara Saraiva salienta a importância das luminárias na estética do ambiente. "Uma iluminação adequada não apenas realça os pontos fortes de um ambiente, mas também estabelece a atmosfera desejada", afirma ela. A temperatura de cor correta também faz toda a diferença, sendo recomendada especialmente a iluminação 'quente' amarela 3000k, que vem sendo muito utilizada em residências.

Além dos elementos mencionados, tapetes, cortinas e espelhos também podem ser incorporados para criar um ambiente mais sofisticado, ampliando o espaço e adicionando profundidade e luminosidade.

Para que esses elementos decorativos permaneçam com aspecto contemporâneo por muito tempo, Mara Saraiva sinaliza que a qualidade dos materiais escolhidos é importante. Além disso, escolher objetos versáteis que possam combinar com uma troca de mobiliário, com cores neutras, trocar objetos como almofadas, forro de sofá, reforma de sofás, cortinas, mudar os objetos de posição, trocar papel de parede e trocar as molduras de quadros.

Papel do paisagismo

O paisagismo também desempenha um papel crucial na criação de um ambiente sofisticado e contemporâneo, complementando a arquitetura e o design de interiores. Quando é trabalhado com plantas, é preciso pensar que elas tem suas exigências e que é preciso respeitar os fatores como luz, espaço, irrigação e que assim elas estejam em harmonia com o espaço.

O paisagista Alex Gomes destaca a importância de escolher plantas adequadas às exigências do espaço, garantindo harmonia entre as diferentes partes do ambiente. "Algumas plantas, como sansevierias, cactos e espadas de Ogum, podem adicionar um toque escultural ao ambiente", sugere Gomes.

Para um estilo mais tropical, palmeiras, dracenas e guaimbés são excelentes opções. Após selecionar as plantas adequadas, a escolha dos vasos também é crucial para a harmonia do ambiente.

“Temos uma infinidade de materiais. Vasos de cimento, cerâmica, madeira, vidro, ferro, etc. Em casas de praia, gosto sempre de usar materiais mais despojados como a cerâmica e o cimento cru. Dentro de um apartamento, já podemos escolher algo mais clássico ou sofisticado como os vasos vietnamitas”, cita Alex Gomes.

* Sob supervisão da editora Cassandra Barteló