Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUITO

MUITO

A saga do idoso que trocou o interior por Salvador e se recusa a ir para academia

Veja a crônica deste domingo, 7

Franklin Carvalho*
Por Franklin Carvalho*
A saga do velho Cícero
A saga do velho Cícero - Foto: Túlio Carapiá | Editoria de Arte A TARDE

O velho Cícero não gosta de sair de casa, mas viajou para visitar a irmã em Salvador por insistência dela. Lavínia, a irmã também idosa, quer expressar preocupação, cuidado, zelo, e obriga Cícero a fazer muitas coisas que a internet diz que são saudáveis.

— Ela parece que é tonta, todo dia manda mensagem para eu beber água. Quem é que tem perna para ir ao banheiro urinar de hora em hora? — Queixa-se o velho, reclamando da bexiga curta.

Tudo sobre Muito em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Lavínia mora sozinha num apartamento subsolo no centro da capital. O imóvel, encalacrado entre outros, num fosso, quase não recebe luz do sol e às vezes precisa de lâmpadas e ventiladores ligados durante o dia.

Quando Cícero chega, ele já avisa que passará poucos dias. A irmã logo lhe entrega uma sacola de suplementos alimentares que viu recomendarem em vários lugares, e exige que ele tome três ou quatro cápsulas na frente dela: ômega 3, ora-pro-nóbis, castanha da índia, complexo B12, magnésio, o diabo.

Somente quando está por ali é que Cícero engole as doses. Depois deixará os frascos de pílulas escondidos num quarto cheio de tranqueiras, na casa onde mora, no interior.

— Ela mandou eu tomar essas drogas e fazer academia. Cadê que ela mesma não faz? Pensa que eu sou besta de levantar peso e ficar com dor — Resmunga o mano.

Lavínia já comprou um conjunto de roupas de nylon para o irmão se exercitar. Ele acha as vestimentas minúsculas e ridículas, mas não diz. Também não usa o material e guarda em casa no quarto das tranqueiras. O que Cícero gosta mesmo é das roupas que a irmã recolhe com as vizinhas “para mandar para os pobres do interior”.

Leia Também:

MUITO

O que a perda de memória da minha mãe me ensinou sobre envelhecer
O que a perda de memória da minha mãe me ensinou sobre envelhecer imagem

CRÔNICA

Por que toda mãe vive cansada...e esquecendo tudo ao mesmo tempo
Por que toda mãe vive cansada...e esquecendo tudo ao mesmo tempo imagem

Ao retornar à sua cidade com as peças, ele entrega o que não lhe serve a uns parceiros de conversa e usa o resto até rasgar. As camisas de time de futebol ou de candidatos eleitorais, ou de campanhas públicas de vacinação, são confortáveis, verdadeiros presentes para o velho. Ele se sente estreando vestes de alta-costura.

Outra razão de Lavínia para insistir que Cícero viaje é a quantidade de gente alardeando que as pessoas devem fazer as malas, conhecer lugares, ganhar o mundo. Ela quase chorou ao saber que uns primos o chamaram para uma excursão a Aracaju, mas o irmão recusou o convite e perdeu a oportunidade.

— Tudo isso é sovinice? Não quer gastar dinheiro? Fala que eu pago para você.

Cícero acha tudo isso aborrecido. Na última vez em que foi a Salvador, um bebê chorou como um condenado, a viagem toda, no banco de trás do ônibus. O almoço na estrada era um tiro. Quando a irmã o leva a um lugar turístico na capital da Bahia, é tudo lotado e caro. Comem regrado. Viajar para quê?

— Ela mesmo não viaja, e fica enchendo a paciência!

A única coisa que Cícero aprendeu com a irmã nos últimos anos foi a ser mais tolerante com os religiosos que vêm pregar na sua porta. Dia desses, entregou um quilo de açúcar para jovens que arrecadavam doações para uma viagem de uma igreja. O velho achou bonito o movimento dos moços e a sua própria ação generosa.

Se está sintonizando a TV e passa uma mensagem espiritual, ele agora se senta, confere e às vezes ouve toda. Entende que essas coisas nos ligam aos pais e avós que há muito partiram deste mundo.

Só não vai a culto algum, de templo nenhum. Lavínia insiste que é bom para a saúde mental.

— Ela é doida, frequenta centro espírita, igreja, joga flor pra Iemanjá. Vai em tudo que é canto, gasta um dinheiro lerdo.

Cícero fica em casa, aproveitando sem custos as bênçãos que o Céu manda, e as roupas que o povo crédulo doa.

*Franklin Carvalho é autor de Tesserato – A Tempestade a Caminho (Ed. Noir)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

crônica muito

Relacionadas

Mais lidas