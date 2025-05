Casar sem falir: saiba os truques dos noivos para economizar em 2025

As organizadoras de eventos Taiane Bloisi e Tatiane Pugliesi dão dicas - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A palavra de ordem para quem deseja fazer festa de casamento em 2025 é adaptação. Com a desaceleração econômica enfrentada pelo Brasil, o número de convidados das celebrações foi reduzido e as experiências cada vez mais personalizadas ganharam destaque. "As prioridades mudaram, não o desejo de comemorar", explica o assessor de casamentos Raphael San.

A preferência dos noivos é gastar menos e investir no que realmente importa para o casal. O mercado percebeu a mudança e passou a oferecer serviços cada vez mais criativos e que têm se tornado tendências no segmento.

De acordo com as empresárias Taiane Bloisi e Tatiane Pugliesi, a pandemia de Coronavírus foi um dos pontos determinantes para que os casamentos fossem reduzidos. Antes de 2020, o padrão eram 300 convidados, hoje, esse número caiu pela metade. "O convite por educação acabou", afirma Taiane. As baianas possuem mais de uma década de atuação no setor de festas e são responsáveis pela organização do evento Celebrar Salvador, que chega à oitava edição neste ano.

Com menos convidados, os noivos preferem realizar as celebrações em lugares menores, segundo Tatiane. Alguns restaurantes perceberam a movimentação e se especializaram em mini weddings, casamentos para até 150 convidados. O hotel e restaurante O Canto, localizado no Rio Vermelho, foi inaugurado em 2022 e, logo no primeiro ano, notou o potencial das celebrações.

Atualmente, os eventos representam 80% do faturamento do estabelecimento. O restaurante já recebeu festas de aniversário, batizados, confraternizações de empresas, mas, o carro-chefe são os casamentos.

Segundo a diretora de marketing da empresa, Eduarda Gushiken, os noivos procuram economizar quando fecham negócio com O Canto. Para abocanhar a fatia de mercado, o estabelecimento oferece facilidades para o casal como cobrar apenas pelas bebidas e comidas que serão servidas – geralmente, há uma taxa de aluguel do espaço. "Outro ponto é que muitos noivos dizem que como o restaurante é muito bonito, se gasta menos com a decoração", diz Eduarda.

Alternativas para economizar

A designer Rebeca Salles abriu uma empresa para atender noivos que querem economizar com a cenografia dos casamentos, sem abrir mão da beleza. Há quatro anos, a baiana passou a produzir flores gigantes feitas em material sintético emborrachado e tecido para eventos. "Transformei minha paixão por arte em um negócio único", diz Rebeca.

Ela viu que a tendência tinha potencial por ser uma alternativa mais econômica e durável. Segundo especialistas, flores verdadeiras representam 15% dos gastos da decoração de um casamento. "Com as minhas flores, é possível fazer cenários personalizados e composições mais ousadas, sem depender da estação do ano ou da fragilidade das naturais".

A dupla Tatiane e Taiane também aponta outras tendências na decoração. É possível baratear o custo ao transformar em presentes as flores que estão expostas no espaço. Um profissional recolhe a decoração durante o fim da festa e produz minibuquês que servem como lembrança da celebração para os convidados e substituem gastos com os tradicionais bem-casados. Toda a parte orgânica do evento também pode ser reaproveitada, de acordo com Taiane. "Os noivos fazem parcerias com cooperativas que encaminham aquele material", diz. "É uma forma de ter uma economia final e de pensar no meio ambiente".

A fisioterapeuta Renata de Souza se casou há um ano e tinha como meta economizar sem deixar de lado as expectativas que havia criado durante os sete meses de preparação para o evento. Convidou 80 pessoas para a recepção e cerimônia, realizada em uma capela no bairro da Federação, em Salvador. "Eu pesquisei muita coisa pela internet, mas eu já sabia desde o começo o que eu queria", diz.

Foi no site Pinterest que ela conheceu a torre de macarons, serviço que, segundo Taiane e Tatiane, deve estar presente em muitos casamentos nos próximos anos. A opção não substitui o bolo tradicional e é uma forma de aproveitar a forma delicada do doce francês como alternativa criativa na decoração da mesa.

De modo geral, muitos noivos optam por servir drinks alcoólicos antes da cerimônia, uma escolha que, embora elegante, costuma aumentar os custos do casamento. Renata, no entanto, seguiu por outro caminho. Em busca de algo mais acessível – e com a intenção de imprimir identidade à celebração – serviu creme de açaí para os convidados. "Foi uma forma de se refrescarem enquanto aguardavam a minha chegada", diz ela.

Para as sócias do Celebrar Salvador, o minimalismo tem dado espaço para itens que chamem a atenção dos convidados. Durante o evento que aponta as inspirações para casamentos, formaturas e aniversários, foi organizado um espaço exclusivo para experiências que privilegiam o maximalismo.

Apesar do nome, a tendência em nada tem a ver com esvaziar os bolsos. Apostar em flores gigantes ou em torres de macarons são formas de preencher espaços de decoração e baratear os custos.

Para os próximos anos, Taiane e Tatiane apostam que opções criativas e mais econômicas vão dominar as celebrações. "O paredão de chope, onde o próprio convidado se serve, e miniempratados, que dispensam a necessidade de um bufê fixo, são algumas ideias que funcionam bem", diz Taiane.

A designer gráfica Luana Kell resolveu fazer sozinha todos os doces da festa que promoveu para comemorar uma década de casada. Ela teve dificuldade de achar um profissional que personalizasse brigadeiros e fizesse bolo e doces caseiros: "Só encontrava fornecedores com serviço gourmet".

Segundo Raphael San, o mercado deve estar atento para criar soluções mais criativas e específicas para não perder oportunidades. "Os casais têm apostado cada vez mais em algo que traduza a identidade deles", diz.

O bolo feito por Luana foi coberto com camafeu de nozes, cortado e embalado em fatias para que os convidados escolhessem se comiam na festa ou levavam de lembrança para casa. "Isso me rendeu muitas mensagens de elogio no dia seguinte", comenta a designer.

Além das comidas, Luana produziu toda a papelaria da festa, como convites, leques e lenços. "Pensei em uma parte gráfica que nos representasse, com elementos significativos para a gente".

Segundo Taiane, o perfil da noiva que produz tudo sozinha é algo cada vez menos comum. "Antigamente, se contratava uma banqueteira ou doceira, mas o mercado passou a atender à maior parte das demandas", explica.

Para ela, um setor que acompanhou as inovações desejadas pelos noivos foi o de tecnologia. Ela aponta que as câmeras com iluminação LED que filmam em 360 graus, cabines de fotografia e torres para carregar celular seguirão em alta nos próximos anos.

Personalização em casamentos

A gerente de marketing baiana Tatiana Oliveira levou a sério a tendência da personalização quando se casou em 2024. A festa, realizada em São Paulo para 50 convidados, foi muito inspirada pelos filmes da trilogia O Senhor dos Anéis, pelo período medieval e jogos de RPG, em que os participantes assumem o papel de personagens fictícios. "Somos bem nerds e não fazia sentido algo genérico, queríamos uma festa que fosse nossa cara", conta Tatiana.

A preparação para a festa durou quase dois anos, mas a baiana diz que não teve dificuldades para encontrar profissionais que atendessem às suas expectativas.

"Todos eles topavam as minhas ideias doidas e essa foi uma vantagem de ter feito a festa em São Paulo", pontua Tatiana. "Acho que, em Salvador, eu teria mais dificuldade de encontrar tantas opções de fornecedores".

Entre os detalhes personalizados da festa, foram oferecidas placas com frases temáticas de filmes, um stand para os convidados que quisessem brincar de arco e flecha, além de repelentes com rótulos em que era possível ler "poção antimosquito".

Antes dos votos, dados gigantes foram jogados para saber qual dos noivos faria a declaração de amor primeiro, tudo isso enquanto tocavam músicas do universo das séries e jogos. "Nosso cortejo de saída foi ao som da abertura de Os Cavaleiros do Zodíaco", conta Tatiana, se referindo ao desenho japonês de 1986.

As empresárias Taiane Bloisi e Tatiane Pugliesi dão a dica para os noivos que desejam um casamento personalizado como o de Tatiana, mas não têm tempo ou dinheiro: é preciso fazer escolhas inteligentes e aprender a abrir mão. "Para caber no orçamento, algumas coisas ficam inviáveis", afirma Taiane.

Ela explica que soluções rápidas como a revisão do espaço ou da lista de convidados podem ajudar a baratear o evento. "Se o sonho é casar com uma determinada flor, mas não está na estação, ou muda a data ou adapta a flor", declara Taiane. "Só não pode deixar de celebrar esse momento tão especial".