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ASTRONOMIA

A noite em pleno dia: veja imagens impressionantes do eclipse solar pelo mundo

Fenômeno raro cobriu a Europa de escuridão e reuniu multidões do Ártico à Espanha; confira

Redação
Por Redação
Pessoas observam o eclipse solar parcial através de máscaras de solda na Alemanha
Pessoas observam o eclipse solar parcial através de máscaras de solda na Alemanha - Foto: INA FASSBENDER/AFP

A noite caiu em pleno entardecer nesta quarta-feira, 12, quando o alinhamento perfeito entre a Lua e o Sol cobriu a Europa e a África de escuridão. O raro eclipse solar total iniciou sua trajetória sobre as regiões geladas do Ártico e da Groenlândia, cruzou os céus da Islândia e cortou a Espanha na diagonal até se despedir no Mar Mediterrâneo, em um espetáculo de luzes e sombras que durou quase duas horas do início ao fim.

Em vilarejos rurais, grandes centros urbanos e pontos turísticos, multidões de observadores e cientistas se reuniram para contemplar a breve aparição da coroa solar. De buzinaços e aplausos a momentos de absoluto silêncio e emoção, a queda repentina da temperatura e a penumbra momentânea foram acompanhadas com euforia por quem acompanhou de perto o fenômeno astronômico mais aguardado do ano na Europa.

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Confira na galeria a seguir as imagens marcantes, os olhares de fascínio e os melhores registros do Sol oculto ao redor do mundo.

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  • Público observa o eclipse solar durante o Campeonato Europeu de Atletismo no Alexander Stadium, em Birmingham, em 12 de agosto de 2026.
  • A coroa solar brilha enquanto a Lua bloqueia totalmente o Sol durante a fase de totalidade do eclipse solar total, visto de Lodoso, na província de Burgos, em 12 de agosto de 2026.
  • Um homem usa óculos de proteção especiais para observar um eclipse solar quase total, com mais de 90 por cento do Sol bloqueado pela Lua em toda a Grã-Bretanha, a partir de Primrose Hill, em Londres.
  • O sol se põe durante um eclipse solar parcial na vila de Rashincë, no município de Shtime, no sul do Kosovo.
  • A coroa solar brilha enquanto a Lua bloqueia totalmente o Sol durante a fase de totalidade do eclipse solar total, visto de San Asensio, na região de La Rioja, na Espanha, em 12 de agosto de 2026.
  • Integrantes do povo Inuit observam o eclipse total em 12 de agosto de 2026 em Ittoqqortoormiit, a única localidade na costa leste da Groenlândia.
  • Pessoas observam, com óculos de proteção solar, a Lua passar diante do Sol durante um eclipse solar parcial em Dakar, em 12 de agosto de 2026.
  • Um homem observa o eclipse solar total na praia de Arenal, em Llucmajor, na ilha balear de Maiorca, na Espanha, em 12 de agosto de 2026.
  • Um homem usa uma vara de pescar enquanto observa um eclipse solar parcial na Praia de Soliman, na província de Nabeul, na Tunísia, em 12 de agosto de 2026.
  • A Lua revela o Sol por trás da torre de TV Torrespaña — apelidada de "El Pirulí" — nos momentos finais do eclipse solar, visto do mirante Cuna Verde, em Madri, em 12 de agosto de 2026.
  • Pessoas observam o fenômeno com óculos de proteção enquanto a Lua cruza o disco solar durante um eclipse solar parcial no Observatório Real da Bélgica, em Marche-en-Famenne, no sul do país.
  • A Lua passa sobre o horizonte do Sol atrás da Pirâmide do Louvre, projetada pelo arquiteto sino-americano Ieoh Ming Pei, durante um eclipse solar parcial em Paris, em 12 de agosto de 2026.
  • Pessoas observam o eclipse solar parcial através de câmeras pinhole caseiras no parque paisagístico Halde Hoheward, em Herten, no oeste da Alemanha.
  • Esta composição de fotos tiradas em 12 de agosto de 2026 mostra as diferentes fases do eclipse solar total visto de Berlanga de Duero, a 240 km a nordeste de Madri.
  • Surfistas observam um eclipse solar parcial dentro da água em Lège-Cap-Ferret, em 12 de agosto de 2026. Milhões de pessoas voltam o olhar para o céu em 12 de agosto de 2026 para testemunhar um dos maiores espetáculos da natureza — um raro eclipse solar total.
  • Pessoas usando óculos para observação de eclipse solar observam um eclipse solar parcial da Praça do Trocadéro, com a Torre Eiffel ao fundo, em Paris, em 12 de agosto de 2026.
  • Pessoas observam um eclipse solar parcial no pico de Chasseral, acima de Nods, na Suíça, em 12 de agosto de 2026. O eclipse foi o primeiro eclipse total na Europa continental desde 2006.
  • Pessoas observam o eclipse solar parcial no parque paisagístico Halde Hoheward, em Herten, no oeste da Alemanha, em 12 de agosto de 2026.
  • A Lua passa diante do Sol enquanto este se põe durante um eclipse solar parcial em São Petersburgo, em 12 de agosto de 2026.
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Eclipse galeria mundo natureza

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