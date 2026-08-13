A noite em pleno dia: veja imagens impressionantes do eclipse solar pelo mundo

A noite caiu em pleno entardecer nesta quarta-feira, 12, quando o alinhamento perfeito entre a Lua e o Sol cobriu a Europa e a África de escuridão. O raro eclipse solar total iniciou sua trajetória sobre as regiões geladas do Ártico e da Groenlândia, cruzou os céus da Islândia e cortou a Espanha na diagonal até se despedir no Mar Mediterrâneo, em um espetáculo de luzes e sombras que durou quase duas horas do início ao fim.

Em vilarejos rurais, grandes centros urbanos e pontos turísticos, multidões de observadores e cientistas se reuniram para contemplar a breve aparição da coroa solar. De buzinaços e aplausos a momentos de absoluto silêncio e emoção, a queda repentina da temperatura e a penumbra momentânea foram acompanhadas com euforia por quem acompanhou de perto o fenômeno astronômico mais aguardado do ano na Europa.

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Confira na galeria a seguir as imagens marcantes, os olhares de fascínio e os melhores registros do Sol oculto ao redor do mundo.