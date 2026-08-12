Eclipse solar total vai transformar o dia em noite para milhões nesta quarta

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O céu de diferentes regiões do mundo ficará parcialmente ou totalmente escuro nesta quarta-feira, 12, durante um eclipse solar total. Segundo estimativa do site especializado Time and Date, cerca de 15,2 milhões de pessoas estarão na faixa em que a Lua encobrirá completamente o Sol.

A fase parcial do fenômeno terá alcance muito maior: aproximadamente 980 milhões de pessoas, o equivalente a 12% da população mundial, poderão observar ao menos parte do Sol encoberta.

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O eclipse não será visível do Brasil, nem mesmo parcialmente. No país, o fenômeno poderá ser acompanhado por transmissões pela internet.

Onde o eclipse será visto

A faixa de totalidade passará pela Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Espanha e uma pequena área de Portugal.

Já a fase parcial poderá ser observada em uma área mais extensa, abrangendo grande parte da Europa, além de regiões da América do Norte, norte da Ásia e norte e oeste da África.

A Espanha será um dos principais pontos de observação. Nas cidades espanholas localizadas dentro da faixa de totalidade, o Sol ficará completamente encoberto por alguns instantes.

Em outras regiões da Europa, será possível acompanhar apenas o eclipse parcial, com uma parcela maior ou menor do disco solar coberta pela Lua.

No norte da África e em partes da América do Norte, o fenômeno também será observado somente de forma parcial.

Horários do eclipse

O fenômeno começará às 12h34, no horário de Brasília, quando a Lua começará a encobrir parcialmente o Sol no primeiro ponto atingido pela sombra.

12h34: início do eclipse parcial no primeiro ponto atingido pela sombra da Lua;

13h58: início da fase total no primeiro local em que o Sol será completamente encoberto;

14h46: momento de máximo do eclipse em escala global.

Em cada localidade, a fase em que o Sol ficará totalmente encoberto durará apenas alguns minutos. O tempo máximo de totalidade será de aproximadamente 2 minutos e 18 segundos.

A chamada faixa de totalidade é uma área relativamente estreita do planeta por onde passa a sombra mais intensa da Lua. Somente quem estiver dentro dela poderá observar o Sol completamente encoberto.

Nesta quarta-feira, a faixa atravessará áreas pouco povoadas da Groenlândia e da Islândia, antes de chegar à Europa continental.

Por isso, apesar de milhões de pessoas poderem observar o fenômeno parcialmente, apenas uma parcela muito menor estará em locais onde ocorrerá a totalidade.