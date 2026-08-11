Ebola mata mais de 2 mil na RDC e surto se aproxima de marca histórica

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O avanço da epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) atingiu a marca de 2.011 mortes entre 4.381 casos confirmados, segundo balanço atualizado e divulgado pelas autoridades de saúde congolesas nesta terça-feira, 11. Com uma taxa de letalidade calculada em 45,9%, o surto atual já se aproxima da devastadora crise sanitária vivida no país entre 2018 e 2020, quando o ebola vitimou quase 2.300 pessoas.

A doença se espalha por províncias das regiões leste e nordeste do país, onde a infraestrutura de saúde é precária e o poder público enfrenta grandes dificuldades para conter o contágio.

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Conflitos e infraestrutura precária aceleram contágio

Originado na província de Ituri, no nordeste congolês, o surto avança sobre territórios marcados por conflitos armados históricos. Nessas regiões, a presença do Estado é frágil e os hospitais locais operam sem os recursos necessários para o isolamento e tratamento adequado dos infectados.

A combinação entre instabilidade política, deslocamento de populações e escassez de suprimentos médicos tem dificultado a contenção do vírus pelas equipes de emergência sanitária.

OMS recomenda testes com a vacina Ervebo contra nova variante

Diante da ausência de um imunizante específico contra a variante Bundibugyo — responsável pelo surto atual —, especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendaram a realização de testes clínicos de Fase 3 utilizando a vacina Ervebo. A avaliação em larga escala pretende testar a eficácia da fórmula já homologada contra a nova cepa.

De acordo com os analistas da OMS, há um volume consistente de dados que atestam a segurança do imunizante, viabilizando a ampliação dos ensaios em milhares de pessoas.

Reserva mundial disponibiliza 500 mil doses para o país

Para viabilizar as pesquisas e apoiar o combate ao surto, a Gavi (Aliança Global para Vacinas e Imunização) anunciou que disponibilizará lotes da reserva estratégica internacional da Ervebo, produzida pela farmacêutica americana Merck.

A reserva conta com cerca de 500 mil doses, sendo que parte desse estoque já é mantida estrategicamente na própria RDC em razão da frequência com que novos surtos reaparecem no território.