Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira

A Campanha Nacional de Multivacinação começa nesta segunda-feira, 3, em todo o país, com foco na atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

A mobilização segue até 1º de setembro e terá um Dia D em 22 de agosto, quando unidades de saúde abrirão para ampliar o atendimento.

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Neste ano, a campanha foi antecipada em relação ao calendário de 2025, quando ocorreu em outubro. Segundo o Ministério da Saúde, a mudança foi feita em razão do período eleitoral.

Durante a ação, estarão disponíveis vacinas do calendário nacional para proteger contra doenças como poliomielite, sarampo, hepatites A e B, febre amarela, influenza, covid-19, HPV, rotavírus, varicela, meningites, coqueluche, difteria, tétano e tuberculose, entre outras.

Vacina contra a pólio passa a ter novo reforço

A campanha também marca uma mudança no esquema de imunização contra a poliomielite. A partir desta segunda-feira, crianças de 4 anos passarão a receber o segundo reforço exclusivamente com a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), aplicada por injeção.

O imunizante substituiu a tradicional vacina oral, conhecida como "gotinha", em novembro de 2024. Com isso, o calendário passa a prever três doses da VIP, aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de reforços aos 15 meses e aos 4 anos, todos com a versão injetável.

De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança segue recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a fase final da erradicação da poliomielite. A vacina inativada elimina o risco de poliovírus associado à imunização e mantém alta proteção contra a doença.

Três cidades ampliam vacinação contra o sarampo

Além da multivacinação, São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo realizarão, entre 3 de agosto e 1º de setembro, uma estratégia temporária para ampliar a proteção contra o sarampo.

Nesses municípios, todas as pessoas com idade entre 6 meses e 59 anos poderão receber a vacina, independentemente do histórico vacinal. Bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias continuarão recebendo a chamada dose zero.

A medida foi adotada após o registro de 15 casos confirmados da doença no estado, sendo 12 na capital paulista, um em Guarulhos e dois em São Bernardo do Campo.

Vacinação necessária

O Brasil não registra casos de poliovírus selvagem desde 1989 e recebeu, em 1994, a certificação internacional de área livre da circulação do vírus.

Apesar disso, o Ministério da Saúde reforça que a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção. A poliomielite é uma doença viral altamente contagiosa que pode provocar paralisia permanente, principalmente nos membros inferiores, além de evoluir para óbito em casos graves.

A orientação é que pais e responsáveis procurem uma unidade de saúde para verificar a caderneta de vacinação e atualizar as doses em atraso durante a campanha.