Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

INCIDENTE

Foguete explode segundos após lançamento na China

Aeronave lançaria um satélite em órbita para análise de programa espacial

Franciely Gomes
Por
Foguete estava em sua 18ª missão
Foguete estava em sua 18ª missão - Foto: Reprodução | X

O lançamento de um foguete chinês acabou indo fora do esperado nesta segunda-feira, 10. A aeronave explodiu cerca de 85 segundos após decolar do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, na ilha de Hainan, na China.

Chamado de Long March 7A, o foguete estava programado para lançar um satélite em órbita, mas acabou sendo engolido por uma enorme bola de fogo. Ele foi projetado pela Academia Chinesa de Tecnologia de Veículos de Lançamento e estava em sua 18ª missão.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O foguete transportava o satélite Zhongxing-4B, ou ChinaSat-4B, que forneceria serviços de rádio, televisão e outras comunicações para usuários em todo o mundo, como informado pela mídia estatal chinesa.

Leia Também:

MUNDO

Trump fez voo secreto em jato militar devido à ameaça de assassinato do Irã
Trump fez voo secreto em jato militar devido à ameaça de assassinato do Irã imagem

PREOCUPANTE

Colômbia sofre com roubos após terremoto e mais de 130 mortos
Colômbia sofre com roubos após terremoto e mais de 130 mortos imagem

MUNDO

Maior fabricante de eletros do Brasil anuncia fechamento e milhares de demissões
Maior fabricante de eletros do Brasil anuncia fechamento e milhares de demissões imagem

A falha foi considerada rara por parte dos pesquisadores do programa espacial de Pequim, que precisaram adiar o lançamento do foguete reutilizável Zhuque-3, planejado para a manhã desta terça-feira, 11, na estação de lançamento de satélites de Jiuquan.

A falha foi confirmada pela agência de notícias estatal Xinhua três horas após o lançamento. Em um comunicado, eles afirmaram que “o foguete apresentou uma anomalia durante o voo”, sem divulgar a causa do incidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

china explosão foguete

Relacionadas

Mais lidas