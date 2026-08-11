Foguete explode segundos após lançamento na China

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O lançamento de um foguete chinês acabou indo fora do esperado nesta segunda-feira, 10. A aeronave explodiu cerca de 85 segundos após decolar do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, na ilha de Hainan, na China.

Chamado de Long March 7A, o foguete estava programado para lançar um satélite em órbita, mas acabou sendo engolido por uma enorme bola de fogo. Ele foi projetado pela Academia Chinesa de Tecnologia de Veículos de Lançamento e estava em sua 18ª missão.

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VIDEO MOSTRA FOGUETE CHINES SE DESINTEGRANDO!

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a parte superior do foguete Long March 7A se desintegra por uma aparente falha estrutural.

Segundo rumores, é possível que o foguete tenha cruzado uma tesoura de vento,… pic.twitter.com/OfSq7y1Qd8 — Pedro Pallotta - Space Orbit (@PallottaPedro) August 10, 2026

🚨🇨🇳 EN CHINA | EXPLOSIÓN EN PLENO VUELO.

El cohete chino Long March 7A explotó a solo 85 segundos del despegue.

Lanzado esta noche desde Wenchang (Hainan), transportaba el satélite de comunicaciones ChinaSat-4B.

El despegue fue limpio… hasta que una bola de fuego iluminó el… pic.twitter.com/wnF9KNMclX — Santiago Evies אביעז 🇮🇱 (@EviesSantiago) August 10, 2026

O foguete transportava o satélite Zhongxing-4B, ou ChinaSat-4B, que forneceria serviços de rádio, televisão e outras comunicações para usuários em todo o mundo, como informado pela mídia estatal chinesa.

A falha foi considerada rara por parte dos pesquisadores do programa espacial de Pequim, que precisaram adiar o lançamento do foguete reutilizável Zhuque-3, planejado para a manhã desta terça-feira, 11, na estação de lançamento de satélites de Jiuquan.

A falha foi confirmada pela agência de notícias estatal Xinhua três horas após o lançamento. Em um comunicado, eles afirmaram que “o foguete apresentou uma anomalia durante o voo”, sem divulgar a causa do incidente.