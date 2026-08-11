Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Trump fez voo secreto em jato militar devido à ameaça de assassinato do Irã

Presidente dos Estados Unidos trocou de avião em segredo

Victoria Isabel
Por
Trump havia embarcado no Air Force One em Ancara
Trump havia embarcado no Air Force One em Ancara - Foto: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a Turquia em segredo no mês passado após uma ameaça de assassinato atribuída ao Irã. Para garantir a segurança do presidente, uma operação sigilosa foi montada em Ancara, onde Trump trocou o avião presidencial por uma aeronave militar menor antes de seguir para o Reino Unido, segundo informações divulgadas pelo The Washington Post nesta segunda-feira, 10.

Trump havia embarcado no Air Force One em Ancara, em 8 de julho, mas posteriormente foi transferido para um C-32A, avião militar de menor porte. Enquanto isso, jornalistas e alguns integrantes do governo americano acreditavam que o presidente continuava a bordo da aeronave presidencial.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A estratégia teria sido adotada diante de uma ameaça iraniana contra Trump. Segundo reportagens anteriores da imprensa americana, a preocupação com a segurança foi justamente o motivo pelo qual o presidente não retornou à Europa no novo Boeing 747-8 doado pelo Catar, que havia sido utilizado por ele para chegar à Turquia.

Trump estava em Ancara para participar de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Na ocasião, ele afirmou que utilizaria o Boeing 747 mais antigo para permitir que militares americanos estacionados em uma base no Reino Unido conhecessem a nova aeronave.

A troca de avião, no entanto, já havia levantado suspeitas entre veículos de imprensa dos Estados Unidos. O The New York Times também informou que a mudança teria ocorrido por causa de uma ameaça proveniente do Irã.

Leia Também:

PREOCUPANTE

Colômbia sofre com roubos após terremoto e mais de 130 mortos
Colômbia sofre com roubos após terremoto e mais de 130 mortos imagem

MUNDO

Maior fabricante de eletros do Brasil anuncia fechamento e milhares de demissões
Maior fabricante de eletros do Brasil anuncia fechamento e milhares de demissões imagem

POLÊMICA

Trump emite recomendação que limita vacina em crianças nos EUA
Trump emite recomendação que limita vacina em crianças nos EUA imagem

Durante a operação, jornalistas que viajavam na aeronave usada como espécie de voo de despiste receberam orientação para manter as persianas das janelas fechadas, aumentando as suspeitas sobre uma possível preocupação com a segurança presidencial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Donald Trump estados unidos Irã trump voo

Relacionadas

Mais lidas