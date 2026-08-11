Trump fez voo secreto em jato militar devido à ameaça de assassinato do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a Turquia em segredo no mês passado após uma ameaça de assassinato atribuída ao Irã. Para garantir a segurança do presidente, uma operação sigilosa foi montada em Ancara, onde Trump trocou o avião presidencial por uma aeronave militar menor antes de seguir para o Reino Unido, segundo informações divulgadas pelo The Washington Post nesta segunda-feira, 10.

Trump havia embarcado no Air Force One em Ancara, em 8 de julho, mas posteriormente foi transferido para um C-32A, avião militar de menor porte. Enquanto isso, jornalistas e alguns integrantes do governo americano acreditavam que o presidente continuava a bordo da aeronave presidencial.

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A estratégia teria sido adotada diante de uma ameaça iraniana contra Trump. Segundo reportagens anteriores da imprensa americana, a preocupação com a segurança foi justamente o motivo pelo qual o presidente não retornou à Europa no novo Boeing 747-8 doado pelo Catar, que havia sido utilizado por ele para chegar à Turquia.

Trump estava em Ancara para participar de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Na ocasião, ele afirmou que utilizaria o Boeing 747 mais antigo para permitir que militares americanos estacionados em uma base no Reino Unido conhecessem a nova aeronave.

A troca de avião, no entanto, já havia levantado suspeitas entre veículos de imprensa dos Estados Unidos. O The New York Times também informou que a mudança teria ocorrido por causa de uma ameaça proveniente do Irã.

Durante a operação, jornalistas que viajavam na aeronave usada como espécie de voo de despiste receberam orientação para manter as persianas das janelas fechadas, aumentando as suspeitas sobre uma possível preocupação com a segurança presidencial.