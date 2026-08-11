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Colômbia sofre com roubos após terremoto e mais de 130 mortos

Cidades colombianas adotaram toque de recolher após episódios de roubos

Edvaldo Sales
Por
Cidades colombianas adotaram toque de recolher após episódios de roubos
Cidades colombianas adotaram toque de recolher após episódios de roubos - Foto: AFP

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, disse que foram reportados episódios de roubos e “problemas de ordem pública” após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país na manhã de segunda-feira, 10.

Segundo informações da Associação de Cidades Capitais da Colômbia (Asocapitales), até o momento, o tremor deixou 132 mortos.

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O líder colombiano publicou um pronunciamento nas redes sociais na noite de segunda. Após os relatos de roubos, De La Espriella afirmou que o governo nacional vai reforçar o policiamento das cidades afetadas pelo tremor.

“Ao amanhecer (do dia 11), teremos nas cidades mil homens protegendo para evitar saques e situações que alterem a ordem pública”, disse o presidente da Colômbia.

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Cali, cidade que fica a sudoeste de Bogotá, foi uma das cidades mais afetadas pelo terremoto, deixando ao menos 35 mortos e 188 desaparecidos, além de cerca de 700 feridos e 5 mil imóveis destruídos ou afetados na região.

Além da militarização da cidade, a prefeitura de Cali decretou toque de recolher das 20h de segunda-feira, no horário local, até as 6h desta terça-feira, 11 — das 22h às 8h, no horário de Brasília.

Alejandro Eder, prefeito de Cali, atribuiu a decisão às “ameaças de saques” e afirmou, em uma mensagem divulgada pela Prefeitura, que a medida teria como objetivo “garantir a segurança na cidade e proporcionar espaço e condições suficientes para que as equipes de resgate possam continuar seus trabalhos”.

“Temos alertas e ameaças de saques em vários pontos de Cali. Nossa prioridade é proteger a cidadania e concentrar todos os esforços em salvar vidas. Caleños, essas primeiras 48 horas são críticas. Pedimos que permaneçam em casa, acatem o toque de queda e mantenham a solidariedade”, pediu.

A prefeitura de Pereira, no oeste da Colômbia, também ordenou um toque de recolher, válido até a manhã desta terça-feira. Também implementaram o “Dia sem Carro” até o fim do dia.

Capitais em alerta vermelho

Cinco capitais do país estão em alerta vermelho, 86 edifícios desabaram e sete aeroportos suspenderam as operações, segundo a Asocapitales.

O epicentro do terremoto foi localizado em San José del Palmar, a cerca de 240 quilômetros de Bogotá. O tremor foi sentido com força na capital do país, onde alarmes dispararam e pessoas saíram às ruas por precaução. O abalo também causou destruição em várias cidades colombianas.

EUA anunciam US$ 15,5 milhões à Colômbia após terremoto

Líderes mundiais se solidarizaram com a Colômbia. Os Estados Unidos anunciaram a destinação de US$ 15,5 milhões em recursos para para ações de abrigo, alimentação, proteção e avaliação dos impactos do terremoto, de acordo com o Departamento de Estado.

Antes de oficializar a ajuda econômica, o secretário de Estado, Marco Rubio, havia oferecido apoio à Colômbia e adiantado que os Estados Unidos estavam monitorando a situação e prontos para apoiar.

Segundo Rubio, cidadãos americanos que se encontram na Colômbia devem se inscreverem na página do Departamento de Estado e seguir as redes sociais da Embaixada em Bogotá para obter assistência e informação oficial.

Novo governo colombiano

Abelardo de la Espriella, que tomou posse na última sexta-feira, 7, venceu no segundo turno da eleição presidencial de 21 de junho o candidato de esquerda Iván Cepeda, apoiado pelo agora ex-presidente Gustavo Petro, com o que a Colômbia deu uma guinada à direita, acelerando uma mudança política em direção a esse bloco conservador que se estende pela América Latina.

Durante a campanha, o presidente De La Espriella defendeu medidas relacionadas ao reforço da segurança pública no país.

Em seu discurso de posse, propôs uma “mão firme” contra o crime, o tráfico de drogas e os grupos armados ilegais, o fortalecimento das Forças Armadas e a construção de mega prisões. “Envio uma mensagem firme ao povo colombiano: chegou a hora de restaurar a ordem, a autoridade e a liberdade”, afirmou.

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Colômbia Terremoto

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