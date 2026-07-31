Terremoto é registrado perto da fronteira entre Peru e Brasil

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Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado próximo da fronteira entre o Peru e o Brasil na noite desta quinta-feira, 30, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O órgão disse que o tremor ocorreu perto da cidade de Pucallpa, no lado peruano da fronteira. O terremoto teve profundidade de 145 quilômetros, o que reduz a probabilidade de danos, indicam informações preliminares.

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O epicentro do tremor está a cerca de 60 quilômetros da fronteira entre o Peru e o Acre. Alguns peruanos relataram nas redes sociais terem sentido o tremor, mas com baixa intensidade. Não houve relato de moradores que tivessem sentido o terremoto no lado brasileiro.

Terremotos são raros no Brasil

No Peru, é relativamente comum, mas no Brasil são raros. O território brasileiro está no interior de uma placa tectônica, enquanto o peruano fica mais próximo das bordas, onde ocorre o atrito entre as placas.

Ainda assim, em alguns casos, moradores no Brasil sentem reflexos de terremotos registrados em países vizinhos.

Um exemplo recente aconteceu em junho, quando moradores do Pará, Amazonas, Roraima e Amapá sentiram os efeitos do duplo terremoto que atingiu a Venezuela e causou mais de 5 mil mortes. Não houve danos no lado brasileiro.