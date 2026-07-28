Terremoto de magnitude 7,1 derruba shopping e causa mortes no Japão

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O Japão registrou um terremoto com 7,1 graus na escala Richter na manhã desta terça-feira, 28. O tremor aconteceu por volta das 4h27 (horário de Brasília), 16h27, no Japão e com o impacto, o segundo andar do shopping Aeon Mall explodiu deixando diversas pessoas feridas e algumas mortas.

Apesar do terremoto ter sido registrado na região de Kumamoto, a força do fenômeno provocou vários tremores secundários como o que atingiu a cidade de Kashima, onde está o Aeon Mall.

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A primeira-ministra Sanae Takaichi informou que as ocorrências ainda estão sendo registradas e ainda não há números. “Embora ainda estejamos confirmando a extensão dos danos, fomos informados de que já há feridos”.

Terremotos registrados na China

Antes dos acontecimentos no Japão, a China já havia registrado dois terremotos na madrugada desta segunda-feira. O primeiro ocorreu às 0h16 (horário de Brasília) e teve magnitude 5,7 na escala Richter, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi localizado a 10 quilômetros de profundidade.

Cerca de 20 minutos depois, às 0h34, um segundo tremor, de magnitude 5,8, voltou a atingir a região. Assim como o primeiro, o abalo teve epicentro a 10 quilômetros de profundidade e foi classificado como muito forte.