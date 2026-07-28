Japão é atingido por terremoto e alerta de tsunami é emitido

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Um terremoto de 7,1 graus na escala Richter foi registrado no Japão na madrugada desta terça-feira, 28, horário de Brasília. Um alerta de tsunami foi disparado pela Agência Meteorológica do Japão.

O terremoto foi registrado na região de Kumamoto da província de Kumamoto a uma profundidade de 10 km às 4h27 (horário de Brasília), 16h27, no Japão.

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O alerta de tsunami é preventivo e vale para as províncias de Fukuoka, Saga, Nagasaki e Kumamoto, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

Cerca de 45 mil casas em Kumamoto ficaram sem energia elétrica, segundo o Japan Times.

Há 10 anos, a mesma região sofreu com dois terremotos, que deixou 278 mortos e feriu 2.800 pessoas.

Feridos

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou que o terremoto deixou vários feridos, provocou desabamentos de prédios e incêndios, segundo o TRT World Now.

“Peço encarecidamente aos residentes das regiões afetadas por tremores fortes que continuem atentos à possibilidade de terremotos de intensidade semelhante”, disse a primeira-ministra pelas redes sociais.

Takaichi disse ainda que, logo após a ocorrência, o governo instalou o Gabinete de Medidas no Centro de Gerenciamento de Crises da Residência Oficial do Primeiro-Ministro.

Veja imagens dos tremores:

🇯🇵‼️ PRIMEIRAS IMAGENS do terremoto de magnitude 7,1 no Japão, que acionou ALERTAS DE TSUNAMI https://t.co/TqBmaUde2c pic.twitter.com/ji6kHoMcar — RT Brasil (@rtnoticias_br) July 28, 2026

Terremotos na China

Mais cedo, dois terremotos foram registrados na China. O primeiro terremoto aconteceu às 0h16 (horário de Brasília) com magnitude de 5,7 graus na escala Richter, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro dele foi a 10 km de profundidade.

Depois, a região registrou um segundo abalo sísmico. Dessa vez, de 5,8 graus às 0h34, também a 10 km de profundidade. Os dois foram classificados como muito fortes.