PREOCUPANTE
Japão é atingido por terremoto e alerta de tsunami é emitido
Terremoto de 7,1 graus na escala Richter foi registrado na madrugada desta terça, 28
Um terremoto de 7,1 graus na escala Richter foi registrado no Japão na madrugada desta terça-feira, 28, horário de Brasília. Um alerta de tsunami foi disparado pela Agência Meteorológica do Japão.
O terremoto foi registrado na região de Kumamoto da província de Kumamoto a uma profundidade de 10 km às 4h27 (horário de Brasília), 16h27, no Japão.
O alerta de tsunami é preventivo e vale para as províncias de Fukuoka, Saga, Nagasaki e Kumamoto, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.
Cerca de 45 mil casas em Kumamoto ficaram sem energia elétrica, segundo o Japan Times.
Há 10 anos, a mesma região sofreu com dois terremotos, que deixou 278 mortos e feriu 2.800 pessoas.
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Feridos
A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou que o terremoto deixou vários feridos, provocou desabamentos de prédios e incêndios, segundo o TRT World Now.
“Peço encarecidamente aos residentes das regiões afetadas por tremores fortes que continuem atentos à possibilidade de terremotos de intensidade semelhante”, disse a primeira-ministra pelas redes sociais.
Takaichi disse ainda que, logo após a ocorrência, o governo instalou o Gabinete de Medidas no Centro de Gerenciamento de Crises da Residência Oficial do Primeiro-Ministro.
Veja imagens dos tremores:
🇯🇵‼️ PRIMEIRAS IMAGENS do terremoto de magnitude 7,1 no Japão, que acionou ALERTAS DE TSUNAMI https://t.co/TqBmaUde2c pic.twitter.com/ji6kHoMcar— RT Brasil (@rtnoticias_br) July 28, 2026
Terremotos na China
Mais cedo, dois terremotos foram registrados na China. O primeiro terremoto aconteceu às 0h16 (horário de Brasília) com magnitude de 5,7 graus na escala Richter, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro dele foi a 10 km de profundidade.
Depois, a região registrou um segundo abalo sísmico. Dessa vez, de 5,8 graus às 0h34, também a 10 km de profundidade. Os dois foram classificados como muito fortes.