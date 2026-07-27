Uma das maiores cidades turísticas do mundo declara emergência por tempo indeterminado

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Os turistas que programaram viagens para San Carlos de Bariloche, na Argentina, devem ficar atentos nesta semana. A cidade declarou estado de emergência climática por tempo indeterminado, devido a uma forte nevasca que atingiu a região a partir deste fim de semana.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades argentinas, não há prazo de término para a o fenômeno natural, que tem deixado um excesso de gelo nas estradas, facilitando a ocorrência de acidentes.

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Registro de Bariloche tomada pela nevasca - Foto: Reprodução | Bariloche Informa

A recomendação oficial da prefeitura para locais e visitantes é de isolamento. Eles devem permanecer em suas residências e hotéis; evitar o transporte com veículos e se locomover apenas em situações de emergência.

O órgão também tem incentivado o trabalho remoto e mobilizado uma operação de assistência para ajudar pessoas que ficaram presas no terminal rodoviário e no aeroporto internacional de Bariloche devido à nevasca.

Importante polo turístico

San Carlos de Bariloche, localizada no norte da Patagônia argentina, é reconhecida mundialmente como a capital do turismo de aventura e da neve na América do Sul. A cidde é cercada pelas águas cristalinas do Lago Nahuel Huapi e emoldurada pelas imponentes cordilheiras dos Andes, atraindo milhões de visitantes ao longo do ano.

Além da exuberância natural, a relevância econômica e cultural de Bariloche se consolida na sua marcante infraestrutura urbana e gastronomia de apelo internacional. Forte pelo turismo familiar, viagens de formatura e ecoturismo de luxo, Bariloche é um dos motores socioeconômicos mais estratégicos de toda a Argentina.