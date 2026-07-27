Milei acusa Lula de liderar campanha "anti-Argentina" após o Mundial

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O presidente da Argentina, Javier Milei, acusou Lula de estar por trás de uma campanha contra o país vizinho ao Brasil, após a seleção de Lionel Messi — e a própria nação sul-americana — virar alvo de críticas depois da final da Copa do Mundo, quando foram derrotados pela Espanha.

Conforme Milei, o mandatário brasileiro teria ao seu lado, na suposta campanha, o Partido Democrata dos Estados Unidos e a presidente do México, Cláudia Sheinbaum.

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“Sabe quem mais colocou dinheiro nesta campanha anti-argentina? O governo do Brasil. 25% dos recursos saíram do governo do Brasil. E depois eles vêm me falar de interferência”, afirmou Milei, sem apresentar provas, em entrevista à Rádio Mitre, da Argentina.

“Além disso, [os brasileiros] desempenharam um papel muito ativo na campanha de 2023. Ou vocês já se esqueceram de que os assessores de [Sergio] Massa [que disputou a Presidência da Argentina em 2023] eram um grupo de brasileiros enviados por Lula? Eles participaram ativamente daquela campanha”, completou.

Críticas ao STF

Na ocasião, o presidente argentino ainda criticou a Justiça brasileira por ter negado o seu pedido para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado em 2022.

“Quis ver meu amigo Jair Bolsonaro e não me deixaram, mas aqui o ex-presidiário veio cumprimentar a presidiária, não é? Ninguém o proibiu de nada. No entanto, não me deixaram visitar meu amigo que, além disso, está preso injustamente”, declarou Milei, referindo-se a Lula que, em 2025, visitou a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar.

No último sábado, 25, Milei participou da convenção do Partido Liberal, em São Paulo, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) às eleições presidenciais de outubro.