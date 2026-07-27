Super El Niño: 2027 pode se tornar o ano mais quente já registrado

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As projeções de cientistas da Berkeley Earth apontam que o super El Niño que se desenvolve no Oceano Pacífico tem 90% de probabilidade de se tornar o mais intenso dos últimos 150 anos.

Caso o cenário se confirme, o fenômeno poderá impulsionar as temperaturas globais para novos recordes e intensificar a ocorrência de eventos climáticos extremos em diferentes regiões do planeta.

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As estimativas são baseadas em 14 modelos climáticos citados pela revista New Scientist.

Segundo as simulações, a temperatura da superfície do mar no Pacífico tropical poderá atingir uma anomalia de cerca de 3,6°C acima da média, superando o recorde de 2,75°C registrado durante o forte El Niño de 2015-2016.

O climatologista Zeke Hausfather, da Berkeley Earth, disse que até mesmo os cenários intermediários dos modelos já indicam um evento mais intenso do que todos os registrados desde o início das medições modernas.

Além de aquecer os oceanos, o fenômeno tende a transferir parte desse calor para a atmosfera, potencializando o aquecimento global associado às emissões de gases de efeito estufa.

Os pesquisadores afirmaram que isso pode aumentar o risco de consequências como:

Ondas de calor

Secas prolongadas

Incêndios florestais

Chuvas intensas

Enchentes

Deslizamentos de terra

Episódios de branqueamento de corais

Ano mais quente do planeta

Ainda de acordo com os cientistas, 2027 tem grande probabilidade de se tornar o ano mais quente já registrado no planeta.

Além disso, há possibilidade de 2026 estabelecer um novo recorde de temperatura global, caso o aquecimento continue se intensificando nos próximos meses.

E no Brasil?

Os efeitos variam conforme a evolução do fenômeno no Brasil. Historicamente, episódios de El Niño costumam provocar aumento das chuvas em parte da Região Sul e períodos mais secos em áreas do Norte e do Nordeste.

No entanto, os impactos deste evento ainda dependem do comportamento do fenômeno nos próximos meses.