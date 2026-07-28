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HOME > POLÍTICA

'CONSTERNAÇÃO'

Lula se manifesta após terremoto de magnitude 7,1 atingir o Japão

Presidente brasileiro publicou uma mensagem de solidariedade ao país nas redes sociais

Gustavo Nascimento
Por
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Eleições 2026

O presidente Lula (PT) compartilhou uma mensagem nas redes sociais em solidariedade à população do Japão após um terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter atingir o país asiático nesta terça-feira, 28.

“Tomei conhecimento, com consternação, do terremoto que atingiu hoje a província de Kumamoto, no Japão. Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo japonês, especialmente às famílias mais atingidas pelos tremores, e à primeira-ministra do Japão @takaichi_sanae, com quem estive no mês passado em Évian, durante a Cúpula do G7”, escreveu o presidente brasileiro no X (antigo Twitter).

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Tragédia

O terremoto atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão, registrando intensidade máxima na escala de percepção sísmica do país. A Agência Meteorológica do país (JMA) chegou a emitir um alerta de tsunami para as áreas costeiras nos mares de Ariake e Yatsushiro, mas o alerta foi retirado horas depois.

Enquanto operações de busca e resgate ainda eram realizadas, as autoridades confirmaram ao menos 50 pessoas feridas e 12 edificações desabadas. Também há confirmação de vítimas presas sob o piso de um shopping center que desabou com o tremor.

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O terremoto foi registrado às 16h27 (4h27 em Brasília), com epicentro na cidade de Uki, ao sul de Kumamoto, a cerca de 10 km de profundidade, segundo a JMA.

Tremores com intensidade inferior foram registrados nas cidades de Yatsushiro e Uto, além de Mashiki e Misato e do distrito de Minami. Outras localidades da província e das prefeituras vizinhas de Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga e Miyazaki também sentiram abalos.

Cerca de 4 horas após o tremor principal, 60 réplicas de menor intensidade já tinham sido sentidas pelo Japão.

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Japão Lula Terremoto

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