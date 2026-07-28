Lula se manifesta após terremoto de magnitude 7,1 atingir o Japão

O presidente Lula (PT) compartilhou uma mensagem nas redes sociais em solidariedade à população do Japão após um terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter atingir o país asiático nesta terça-feira, 28.

“Tomei conhecimento, com consternação, do terremoto que atingiu hoje a província de Kumamoto, no Japão. Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo japonês, especialmente às famílias mais atingidas pelos tremores, e à primeira-ministra do Japão @takaichi_sanae, com quem estive no mês passado em Évian, durante a Cúpula do G7”, escreveu o presidente brasileiro no X (antigo Twitter).

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Tomei conhecimento, com consternação, do terremoto que atingiu hoje a província de Kumamoto, no Japão. Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo japonês, especialmente às famílias mais atingidas pelos tremores, e à primeira-ministra do Japão… — Lula (@LulaOficial) July 28, 2026

Tragédia

O terremoto atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão, registrando intensidade máxima na escala de percepção sísmica do país. A Agência Meteorológica do país (JMA) chegou a emitir um alerta de tsunami para as áreas costeiras nos mares de Ariake e Yatsushiro, mas o alerta foi retirado horas depois.

Enquanto operações de busca e resgate ainda eram realizadas, as autoridades confirmaram ao menos 50 pessoas feridas e 12 edificações desabadas. Também há confirmação de vítimas presas sob o piso de um shopping center que desabou com o tremor.

O terremoto foi registrado às 16h27 (4h27 em Brasília), com epicentro na cidade de Uki, ao sul de Kumamoto, a cerca de 10 km de profundidade, segundo a JMA.

Tremores com intensidade inferior foram registrados nas cidades de Yatsushiro e Uto, além de Mashiki e Misato e do distrito de Minami. Outras localidades da província e das prefeituras vizinhas de Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga e Miyazaki também sentiram abalos.

Cerca de 4 horas após o tremor principal, 60 réplicas de menor intensidade já tinham sido sentidas pelo Japão.