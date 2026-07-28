MUNDO
Disney surpreende fãs com anúncio de fechamento
Atração temática deixará de receber visitantes a partir de agosto
A Disney anunciou o fechamento por tempo indeterminado de uma das atrações mais conhecidas da Disneyland, na Califórnia. A partir de agosto, o Pixie Hollow, espaço temático onde os visitantes encontram a Sininho e outras personagens do universo das fadas, deixará de funcionar sem previsão de reabertura.
Segundo o calendário oficial da Disneyland, a atração funcionará normalmente até 3 de agosto. Depois dessa data, o local ficará indisponível para os visitantes.
A empresa não informou o motivo da interrupção nem revelou quanto tempo o espaço permanecerá fechado. Também não há confirmação sobre reformas, mudanças temáticas ou substituição da atração.
Como é a atração da Sininho?
O Pixie Hollow é um dos cenários mais populares do parque por transportar os visitantes para o universo de Peter Pan e da franquia Disney Fairies. O ambiente reproduz um jardim com flores, folhas, cogumelos e pedras em tamanho gigante, criando a sensação de que o público encolheu para entrar no mundo das fadas.
Além do cenário temático, a atração permite encontros e sessões de fotos com a Sininho (Tinker Bell) e outras personagens do universo Disney.
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O espaço já passou por um fechamento semelhante anteriormente, quando permaneceu cerca de nove meses fechado para reformas antes de voltar a receber visitantes.
Série da Sininho pode explicar a decisão
Segundo o portal Inside the Magic, uma das hipóteses é que o fechamento esteja relacionado a uma série protagonizada pela Sininho em desenvolvimento para o Disney+.
Embora a informação ainda não tenha sido confirmada pela Disney, a expectativa é que o Pixie Hollow possa reabrir próximo ao lançamento da produção, caso o espaço passe por alguma atualização temática.