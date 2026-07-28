Funcionária do McDonald's revela truques para economizar e viraliza

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Uma funcionária do McDonald's divulgou um vídeo na rede social TikTok, por meio da conta @noahfoundgrey, ensinando métodos para serem aplicados em unidades da rede de fast food para, além de economizar, garantir lanches frescos. O conteúdo alcançou visualizações superiores a dois milhões e gerou debates entre consumidores.

Batatas fritas sem sal e o preparo imediato

A funcionária indicou o pedido de batatas fritas sem sal para obrigar o preparo de uma porção nova. Segundo ela, o procedimento garante a entrega do alimento quente ao cliente.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Clientes criticaram a prática em comentários na plataforma digital devido à necessidade de solicitar sachês de sal posteriormente.

A empresa informou que utiliza sistemas de previsão de demanda para manter o fluxo de alimentos preparados de acordo com a frequência de público. A rede destacou que o pedido sem sal permanece disponível para atender restrições alimentares e preferências de consumo.

Alternativa ao sanduíche Big Mac

Big Mac - Foto: Divulgação McDonald's

O segundo método, indicado pela funcionária, consiste na compra de um duplo cheeseburguer sem ketchup e sem mostarda. O consumidor adiciona molho especial e alface picada ao item para obter um sanduíche similar ao Big Mac com redução de custo financeiro.

Uso de múltiplas contas em aplicativo oficial

O terceiro método envolve a criação de contas múltiplas no aplicativo da marca. A estratégia permite o acesso simultâneo a promoções variadas e programas de recompensa oferecidos pela empresa.

O McDonald's não comentou os demais truques mencionados pela funcionária.