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COMPORTAMENTO

Gigante do fast food vai acabar com o refil após uso de Mounjaro

Rede vê mudança no comportamento dos consumidores com uso de canetas emagrecedoras

Iarla Queiroz
Por

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McDonald’s está retirando máquinas de refil
McDonald’s está retirando máquinas de refil - Foto: Nutthaseth Vanchaichana / iStock

Uma das experiências mais tradicionais do McDonald’s está começando a desaparecer. A rede iniciou a retirada gradual das máquinas de refrigerante self-service, conhecidas pelo refil liberado, após identificar mudanças no comportamento dos consumidores dentro das lojas.

Segundo executivos da empresa, parte dessa transformação está ligada ao crescimento do uso de medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Wegovy, que reduziram o consumo de bebidas açucaradas e até os chamados “beliscos” ao longo do dia.

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Máquinas de refil serão removidas até 2032

O McDonald’s anunciou ainda em 2023 que pretende eliminar completamente as máquinas de bebidas self-service nos Estados Unidos até 2032.

O modelo permitia que os próprios clientes servissem refrigerantes, misturassem sabores e repetissem bebidas sem precisar passar novamente pelo balcão.

Agora, as bebidas passam a ser preparadas pelos funcionários junto com o restante dos pedidos. O refil continuará existindo, mas dependerá da solicitação direta à equipe da loja.

Mesmo antes do prazo final, consumidores já começaram a perceber as mudanças em algumas unidades.

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Ozempic mudou até o consumo no fast-food

Durante a apresentação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2025, o CEO da empresa, Chris Kempczinski, afirmou que os medicamentos GLP-1 passaram a impactar diretamente o comportamento dos clientes.

Segundo ele, usuários das chamadas “canetas emagrecedoras” têm consumido menos refrigerantes açucarados e demonstrado preferência por opções com maior teor de proteína.

“À medida que a adoção cresce, sabemos que o comportamento dos consumidores muda”, afirmou o executivo.

A vice-presidente Jill McDonald citou produtos como Snack Wraps, Sausage Biscuit e McCrispy Strips entre os itens alinhados ao novo perfil de consumo.

Kempczinski também destacou outras mudanças observadas pela empresa.

“Mas também estamos vendo mudanças como, talvez, menos ‘beliscos’ ao longo do dia, mudanças em algumas das bebidas que eles consomem, menos bebidas açucaradas”, declarou.

Rede muda operação e aposta em pedidos digitais

Além das mudanças nos hábitos alimentares, o McDonald’s também associa a retirada das máquinas de refil ao novo perfil de consumo dos clientes.

A empresa afirma que o crescimento dos pedidos digitais, drive-thru e delivery vem transformando a dinâmica dos restaurantes.

Atualmente, cerca de 40% das vendas da rede nos Estados Unidos já vêm de pedidos digitais, segundo informações divulgadas pela revista Fast Company.

Na América do Sul, as operações da marca são administradas pela Arcos Dorados. No Brasil, as lojas oferecem opções como saladas com frango e hambúrgueres dentro do cardápio.

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Tags:

Comportamento economia mc donald's

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