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Desenrola 2.0 e o cerco às apostas: bloqueio de CPF é suficiente contra o vício?
Medida busca ajudar brasileiros a limparem o nome
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O Desenrola Brasil 2.0 traz a inclusão de novas medidas para conter o endividamento. Em destaque, está o bloqueio do CPF para participantes de jogos online. No entanto, surge um questionamento: como isso pode impactar os apostadores viciados?
Em entrevista ao portal A TARDE, o psicólogo e neuropsicólogo Felipe Cruz Calmon Bulcão observa a atitude do governo como “uma sinalização de que o ato de jogar não pode mais ser encarado como uma ação individual, mas sim como um fenômeno social”.
A ampliação do público de apostadores online vem levantando debates sobre os prejuízos aos participantes e às suas famílias, fazendo com que o vício deixe de ser apenas uma questão individual e passe a ser um problema social.
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De acordo com o especialista, a digitalização dos jogos rompeu três grandes barreiras, contribuindo para a ampliação do vício e para impactos sistêmicos não apenas no Brasil, mas em escala global. As três barreiras são:
- a física, já que não é mais necessário ir a uma banca para jogar;
- a financeira, considerando que é possível utilizar crédito, sem a necessidade de dinheiro em espécie;
- a temporal, uma vez que as apostas podem ser realizadas 24 horas por dia.
O vício em apostas online vai além de condições mentais ou de classe social. Segundo ele, pode estar relacionado a diferentes fatores, como impulsividade, condições psiquiátricas, vulnerabilidade social ou situações específicas de desespero, sem necessariamente configurar um transtorno.
Medida vai diminuir o número de apostadores?
Mesmo com a restrição do Governo Federal, o psicólogo afirma que a medida não será suficiente para “reduzir o número de apostadores e os prejuízos sociais”.
Segundo ele, os jogadores podem encontrar outros meios de acessar plataformas de jogos, mesmo com o CPF bloqueado.
“Quem aposta pode obter CPFs de terceiros para continuar jogando. Imagino que as bets, com seus faturamentos bilionários, vão encontrar outros subterfúgios — legais ou não — para alcançar esses jogadores”, afirmou ao A TARDE.
Ainda assim, ele destaca que “trazer a público o debate sobre o ato de jogar e avaliar seus benefícios e prejuízos é fundamental para iniciar a construção e ampliação de políticas públicas sólidas”.
O que é o Desenrola 2.0?
Lançado oficialmente em maio de 2026, o Desenrola 2.0 é a nova fase do programa de renegociação de dívidas do Governo Federal. Diferentemente da primeira versão, o programa ampliou o público e simplificou o acesso, com o objetivo de ajudar brasileiros a regularizarem suas pendências financeiras.
O programa é voltado para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos. A adesão deve ser feita por meio dos canais oficiais das instituições parceiras.
De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a expectativa é alcançar mais de 20 milhões de brasileiros.
“O que nós estamos fazendo é dizendo ao povo brasileiro: nós vamos fazer com que você volte a respirar. Vamos criar condições para que vocês diminuam o endividamento, paguem dívidas antigas e se libertem, ao menos em parte, das dívidas do cartão de crédito e do cheque especial”, afirmou.
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