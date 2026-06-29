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CRIME

Lanchonete é condenada por fornecer fast food a funcionário

O funcionário afirmou que não recebia nenhum outro tipo de alimentação

Franciely Gomes
Por
Um funcionário denunciou a prática abusiva da empresa
Um funcionário denunciou a prática abusiva da empresa - Foto: Ilustratativa | Magnific

Uma lanchonete foi condenada pela Justiça do Rio Grande do Sul após oferecer apenas lanches do tipo fast food para um funcionário. De acordo com a vítima, essa era a única alimentação fornecida durante a jornada de trabalho no estabelecimento, que fica localizado em Novo Hamburgo (RS).

A empresa deverá pagar uma indenização de R$ 10 mil pelo crime de danos morais, medida estabelecida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS).

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Responsável pelo processo, o desembargador Fernando Luiz de Moura Cassal, alegou que o consumo de alimentos ultraprocessados é prejudicial à saúde e desrespeita a dignidade do trabalhador.

Segundo o relato do trabalhador, ele atuou na franquia entre fevereiro de 2020 e abril de 2024, iniciando a carreira como atendente e sendo promovido ao cargo de supervisor posteriormente.

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fast food justiça lanchonete

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