Viúva descobre dívida de R$ 1 milhão com bets após morte do marido

Uma enfermeira usou as redes sociais para fazer um alerta sobre os riscos do vício em apostas esportivas. Raquel Maria revelou que descobriu, durante o velório do marido, que ele havia acumulado uma dívida de quase R$ 1 milhão com bets antes de morrer.

Segundo a profissional de saúde, embora soubesse que o marido enfrentava problemas com jogos, nunca imaginou a dimensão do prejuízo financeiro. A situação só veio à tona quando credores compareceram ao velório, em setembro de 2023, para cobrar os valores devidos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vício começou durante a Copa de 2022

Com cerca de 17 mil seguidores nas redes sociais, Raquel afirmou que decidiu compartilhar a história para conscientizar outras pessoas sobre os impactos da ludopatia, especialmente em períodos de grandes competições esportivas.

Ela contou que o marido começou a apostar durante a Copa do Mundo de 2022 na tentativa de quitar outras dívidas, mas acabou entrando em um ciclo de perdas cada vez maiores.

"No dia do jogo do Brasil, que foi o último jogo, ele apostou muito dinheiro. Como perdeu, entrou em desespero. Pegou R$ 120 mil emprestados, apostou tudo nessa partida e perdeu", relatou.

Comportamento mudou com o vício

Raquel disse que, com o passar do tempo, percebeu mudanças no comportamento do marido. Segundo ela, ele passou a ficar ansioso, deprimido e praticamente o tempo todo no celular.

"Eu via que ele continuava ansioso, 24 horas no celular, depressivo, e ele ia perdendo o jogo assim, calado. Depois, quando via que tinha perdido muito dinheiro, resolvia contar. Quando fui perceber, a dívida já estava enorme, mas só descobri tudo depois da morte dele", afirmou.

Família buscou tratamento

Após descobrir o vício, a família tentou ajudá-lo e procurou atendimento psicológico especializado.

No entanto, segundo Raquel, o tratamento não teve resultado porque o marido não conseguia admitir a gravidade do problema nem durante as sessões de terapia.

"Ele era uma pessoa admirável, muito centrada. Esse jogo entrou de uma forma tão pesada que destruiu tudo. Nem nas terapias ele contava que era um viciado em jogo. É impressionante como esse vício atinge a mente das pessoas", disse.

Descoberta aconteceu no velório

Meses depois da Copa de 2022, o marido faleceu. Apesar de já conhecer a dependência dele em apostas, Raquel afirmou que só teve noção do tamanho da dívida durante o velório.

Segundo ela, pessoas que haviam emprestado dinheiro ao marido compareceram ao local para cobrar os valores e perguntar sobre os bens deixados pela família.

"Muita gente conhecia ele, muita gente gostava dele e, no próprio velório, começaram a expor as dívidas e querer saber o que eu tinha de bens, o que ele tinha", relatou.

Bets são legalizadas no Brasil?

As apostas esportivas de quota fixa passaram a ser permitidas no Brasil com a sanção da Lei nº 13.756, em dezembro de 2018. Desde então, o setor passou por regulamentação e ganhou regras específicas para funcionamento.

Em 2024, o Ministério da Fazenda criou a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), responsável por fiscalizar e regulamentar o mercado. Atualmente, mais de 180 casas de apostas possuem autorização para operar no país.

Segundo dados divulgados pelo governo, aproximadamente 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas esportivas no primeiro semestre de 2025. O gasto médio dos apostadores ativos foi de R$ 983 no período, o equivalente a cerca de R$ 164 por mês.