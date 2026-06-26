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HOME > ECONOMIA

CERCO FECHADO

Governo dá últimato para bancos bloquearem contas de bets ilegais

A resolução aprovada entra em vigor em 28 de agosto de 2026

Carla Melo
Por
O bloqueio deve ser feito após auto de constatação de irregularidade
O bloqueio deve ser feito após auto de constatação de irregularidade - Foto: © Bruno Peres | Agência Brasil

O Governo Federal está fechando o cerco contra contas de plataformas de apostas online ilegais. Na quinta-feira, 25, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a regulamentação que dá 24h para que bancos interrompam contas que se encaixam no perfil.

O bloqueio deve ser feito após auto de constatação de irregularidade emitido pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Caso haja irregularidades, a secretaria expedirá notificação de bloqueio às instituições do mercado financeiro e de pagamentos com informações sobre os operadores ilegais.

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A medida foi anunciada pelos ministros da Fazenda, Dario Durigan, e da Justiça,Wellington César Lima e Silva, na última sexta-feira, e assinada pelo presidente Lula. A resolução aprovada entra em vigor em 28 de agosto de 2026.

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A resolução obriga as instituições financeiras e as instituições de pagamento a bloquear, no prazo de 24h:

  • Contas de depósitos à vista;
  • Contas de depósitos de poupança
  • Contas de pagamento pré-pagas
  • Contas de registro

A partir do bloqueio das contas, os valores nelas depositados ficarão indisponíveis e, quais transações diretas ou indiretas realizadas para essas contas ligadas a bets serão rejeitadas.

As contas poderão ser desbloqueadas na hipótese de decisão administrativa definitiva favorável ao titular da conta nos julgamentos de perdimento de valores, e após efetuada a conversão em depósito judicial dos valores nas contas bloqueadas.

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bets brasil economia

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