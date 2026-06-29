Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

MUDANÇA ESPERADA

Projeto que amplia teto do MEI para R$ 140 mil é entregue por Lula a Hugo Motta

Proposta permite ainda a contratação de mais um funcionário por empresa

Anderson Ramos
Por
Lula entrega a Motta proposta com alterações no MEI.
Lula entrega a Motta proposta com alterações no MEI. - Foto: Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregou ao presidente da Câmara dos Deputado, Hugo Motta (Republicanos-PB), o projeto de lei que amplia o teto do faturamento para microempreendedores individuais (MEIs) terem tratamento tributário diferenciado.

A proposta articulada pela equipe econômica estabelece a elevação do teto atual, fixado em R$ 81 mil, para R$ 110 mil no próximo ano e R$ 140 mil em 2028. Além disso, o projeto permite ainda a contratação de mais um funcionário por empresa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Lula afirmou que a medida beneficia e dá mais oportunidades para quem empreende e gera empregos no Brasil.

“É uma medida que corrige uma defasagem histórica, fortalece os pequenos negócios, incentiva a geração de empregos e garante mais condições para que milhões de brasileiros continuem crescendo com segurança e dignidade”, argumentou o presidente.

“Esta matéria faz parte de uma negociação direta que liderei junto à aprovação da PEC 6x1. A Câmara já discute a matéria em comissão especial, incentivando a formalização e promovendo o desenvolvimento econômico”, detalhou Motta em publicação nas redes sociais.

A Câmara aprovou no fim de maio a PEC que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas por semana em até 14 meses. O texto ainda precisa ser votado pelo Senado.

A defesa central do projeto é que os MEIs podem ajudar a reduzir o déficit de força de trabalho que será gerado pela redução da jornada.

Leia Também:

MUDANÇA

Novo limite do MEI deve subir para até R$ 140 mil
Novo limite do MEI deve subir para até R$ 140 mil imagem

ECONOMIA

MEI: novo teto e contratação de funcionário serão anunciados em breve
MEI: novo teto e contratação de funcionário serão anunciados em breve imagem

BRASIL

Governo pretende mudar os limites do MEI; entenda
Governo pretende mudar os limites do MEI; entenda imagem

Defasagem

O enquadramento garante ao cidadão a emissão de notas fiscais e o acesso a benefícios previdenciários essenciais, mediante o pagamento unificado de uma guia mensal reduzida de tributos.

A defasagem histórica do teto de faturamento vinha sendo apontada por entidades do setor produtivo como um obstáculo ao crescimento orgânico dos pequenos negócios.

A urgência na votação da matéria, prevista pela relatoria do PLP 108/2021 para o início de julho, intensificou-se nas tratativas legislativas como parte dos debates de contrapartida setorial após as deliberações em torno das discussões de jornada de trabalho na Câmara.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

mei microempreendedores Redução de Jornada teto de faturamento

Relacionadas

Mais lidas