ECONOMIA
MEI: novo teto e contratação de funcionário serão anunciados em breve
Governo Lula estuda possibilidade de renegociação de dívidas de até R$ 20 mil
Os Microempreendedores Individuais (MEIs) passarão a contar com novas regras em relação ao teto e à contratação de mais um funcionário. Durante o programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira, 25, Paulo Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, revelou que as mudanças devem ser anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas próximas semanas.
A principal mudança será o limite de faturamento anual do MEI, que atualmente é de R$ 81 mil e não sofre atualização desde 2018. O aumento do teto busca adequar o regime à realidade econômica do país, evitando os regimes tributários.
"Toda vez que faz um aumento do teto como esse, pode ter impacto fiscal, tem que ser muito bem estudado. O governo não pode fazer de qualquer jeito [...] Isso está em fase de preparação e o presidente Lula deve anunciar nos próximos dias", garantiu.
A estratégia está em debate com o Ministério da Fazenda, Planejamento e Câmara dos Deputados. Além do ajuste do teto, haverá a possibilidade da contratação de mais um funcionário.
Renegociação de dívidas do MEI
Segundo Pereira, nos próximos dias também serão anunciadas condições especiais criadas em parceria com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para que microempreendedores com débitos inscritos em dívida ativa da União possam regularizar sua situação fiscal.
A medida, que está em fase de preparação, foi desenhada para atender cerca de 5 milhões de MEIs que atualmente possuem pendências e, desta forma, estão inativos, o que tira eles do sistema.
"Estamos construindo uma solução para facilitar que esse MEI que está inadimplente, que não pagou a DAS, a guia do mês ao longo dos próximos anos, possa se regularizar. A proposta está em fase final, mas deve ser um sistema generoso, permitindo que a pessoa pague isso em mais de 10 anos, possibilitando bastante a redução de multa, de juros, para que ele se regularize e possa voltar ao MEI e voltar a ter aos direitos previdenciários", disse o ministro.
A previsão do titular do Ministério é de que a proposta beneficie inadimplentes de até R$ 20 mil.
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Entenda como fim da escala 6x1 pode beneficiar MEIs
Durante a entrevista, o ministro também comentou os debates sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Segundo ele, a medida terá impacto positivos na economia, o que também vale para os pequenos e microempreendedores.
"O que nós vamos ter depois dessa redução, é mais gente consumindo, mais gente com tempo para ir ao cinema, restaurante, ao teatro. É mais gente com tempo de fazer um curso, se especializar. Vão ter vários mercados que vão ser dinamizados com a proposta, além dos benefícios familiares e sociais", explicou.
Segundo Paulo Pereira, várias empresas que já adotaram o modelo, mesmo sem ser obrigatório, reportam muitos ganhos na relação com os trabalhadores. Ele pontuou ainda que o reajuste do MEI tem a ver com escala 6x1, ao fortalecer o microempreendedor.
"A gente acha que vai ser pequeno o impacto negativo. O impacto positivo vai ser grande. E mesmo nesses lugares que vai ter impactos pequenos, vai ter um conjunto dessas ações para ajudar, garantiu.