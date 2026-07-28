Tubarão de 750 kg acende alerta ao se aproximar de área turística

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Um tubarão-branco acendeu um alerta para pesquisadores nos últimos meses. Com 750 kg e 4,20 m de comprimento, o animal tem se aproximado de áreas turísticas durante sua passagem pela costa do Oceano Atlântico.

Segundo informações divulgadas pela organização OCEARCH, o tubarão é considerado o maior macho da espécie. Chamado de Contender, ele possui idade estimada em 32 anos, o que é considerado acima da média, já que outros animais da mesma espécie costumam interromper o crescimento entre os 12 e 15 anos.

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Pesquisas apontam que ele consome o equivalente a 500 kg de carne por mês para manter as atividades vitais. Sua alimentação é focada na caça em colônias de focas que atravessam o oceano.

Aproximação da costa

O animal foi monitorado pela primeira vez em janeiro de 2025, durante sua passagem pela fronteira entre a Flórida e a Geórgia, nos Estados Unidos. Desde então, ele é acompanhado por um transmissor de satélite (SPOT tag), que fornece dados de localização, profundidade e temperatura por um período de cinco anos.

Navegando a cerca de 200 km da costa, o Contender tem explorado rotas em oceano aberto. Registros recentes apontam que ele esteve em Cape Hatteras, na Carolina do Norte, e nas proximidades da Ilha de Cape Breton, no Canadá, área turística.

No entanto, ainda não há eveidências de riscos concretos com a aproximação do anaimal, que segue sendo analisada de maneira minuciosa pelos profissionais.