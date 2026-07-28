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ALERTA

Tubarão de 750 kg acende alerta ao se aproximar de área turística

Animal tem sido monitorado constantemente por pesquisadores

Franciely Gomes
Por
Animal está sendo analisado pelos pesquisadores
Animal está sendo analisado pelos pesquisadores - Foto: Reprodução | OCEARCH

Um tubarão-branco acendeu um alerta para pesquisadores nos últimos meses. Com 750 kg e 4,20 m de comprimento, o animal tem se aproximado de áreas turísticas durante sua passagem pela costa do Oceano Atlântico.

Segundo informações divulgadas pela organização OCEARCH, o tubarão é considerado o maior macho da espécie. Chamado de Contender, ele possui idade estimada em 32 anos, o que é considerado acima da média, já que outros animais da mesma espécie costumam interromper o crescimento entre os 12 e 15 anos.

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Pesquisas apontam que ele consome o equivalente a 500 kg de carne por mês para manter as atividades vitais. Sua alimentação é focada na caça em colônias de focas que atravessam o oceano.

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Aproximação da costa

O animal foi monitorado pela primeira vez em janeiro de 2025, durante sua passagem pela fronteira entre a Flórida e a Geórgia, nos Estados Unidos. Desde então, ele é acompanhado por um transmissor de satélite (SPOT tag), que fornece dados de localização, profundidade e temperatura por um período de cinco anos.

Navegando a cerca de 200 km da costa, o Contender tem explorado rotas em oceano aberto. Registros recentes apontam que ele esteve em Cape Hatteras, na Carolina do Norte, e nas proximidades da Ilha de Cape Breton, no Canadá, área turística.

No entanto, ainda não há eveidências de riscos concretos com a aproximação do anaimal, que segue sendo analisada de maneira minuciosa pelos profissionais.

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