Shakira presta solidariedade após terremoto devastador na Colômbia

A cantora colombiana Shakira, de 49 anos, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 10, para enviar uma mensagem de apoio ao país natal, atingido por um terremoto de grande intensidade. A artista ressaltou a resiliência dos conterrâneos e pediu união para enfrentar a tragédia.

"Querida Colômbia, meu coração está com todos os que sentiram este terremoto hoje e com as famílias que estão passando por momentos de angústia. Em momentos assim, nós, colombianos, sabemos nos unir e apoiar uns aos outros. Toda a minha força e meu amor para a minha terra", escreveu a popstar nascida em Barranquilla, orientando a população a seguir as recomendações das autoridades locais.

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A estrela internacional, que este ano teve papel de destaque na Copa do Mundo de 2026 ao se apresentar na abertura e assinar a música oficial "Dai Dai", reafirmou o vínculo constante que mantém com as raízes sul-americanas ao longo da carreira.

Rastro de destruição

O tremor de magnitude 7,4 foi registrado na manhã de hoje pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro ocorreu a 5 km a leste de San José del Palmar e a cerca de 284 km da capital, Bogotá.

Até o momento, boletins oficiais contabilizam ao menos 80 mortos em regiões como Risaralda, Manizales, Támesis, Chocó e Valle del Cauca. O forte abalo provocou o desabamento de múltiplos edifícios e causou sérios danos na infraestrutura de cinco aeroportos do país.

Diante da gravidade da situação, o Comitê Extraordinário de Gestão de Desastres, liderado pelo presidente Abelardo de la Espriella, decretou estado de calamidade pública. A medida emergencial busca destravar verbas e acelerar as operações de resgate e reconstrução no território colombiano.