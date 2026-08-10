Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Contrato de R$ 6 milhões em Riacho de Santana entra na mira do TCM-BA

Ajuste com a Global Serviços para apoio às secretarias municipais levanta suspeitas

Rodrigo Tardio
Por
Prefeito vai ter prazo regimental para apresentar justificativas formais, documentos e respectivas defesas do processo
Prefeito vai ter prazo regimental para apresentar justificativas formais, documentos e respectivas defesas do processo - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Uma contratação de mais de R$ 6 milhões celebrada pela Prefeitura de Riacho de Santana, gestão de João Vítor Martins Laranjeira, conhecido como Dr. João Vitor (PSD), entrou na mira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA).

O contrato nº 42/2025, assinado na gestão municipal com a empresa Global Serviços e Transportes EIRELI – ME, destina-se ao fornecimento de mão de obra terceirizada para o suporte operacional das secretarias municipais — contemplando tarefas de zeladoria, segurança, recepção, telefonia e transporte.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A fiscalização do órgão de controle levantou questionamentos sobre a rotina de execução das atividades contratadas. O ponto central da apuração envolve a suposta transferência do serviço a terceiros, após a identificação de acordos paralelos firmados pela empresa para o cumprimento de tarefas previstas.

Leia Também:

EMBATE

Licitação de kits escolares em Tucano deixa Prefeitura na mira do TCM
Licitação de kits escolares em Tucano deixa Prefeitura na mira do TCM imagem

SANTO ESTEVÃO

Paciente denuncia aplicação de soro vencido em hospital na Bahia
Paciente denuncia aplicação de soro vencido em hospital na Bahia imagem

REDES SOCIAIS

Prefeito de Itapé usava fotos pessoais em resultados da gestão
Prefeito de Itapé usava fotos pessoais em resultados da gestão imagem

Cautelar indeferida

Diante dos indícios, foi submetido ao TCM um pedido de liminar para o congelamento imediato dos pagamentos municipais à fornecedora. A corte de contas, no entanto, optou por indeferir a medida cautelar neste momento processual.

De acordo coma decisão, não ficou comprovado o risco iminente de dano irreparável ao erário que justificasse a paralisação dos repasses financeiros.

Notificação

Apesar de manter o fluxo financeiro do contrato liberado, o tribunal determinou a notificação oficial do prefeito Dr. João Vitor e dos representantes da Global Serviços.

Ambos vão ter prazo regimental para apresentar justificativas formais, documentos e as respectivas defesas do processo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

contratação pública Gestão Pública Prefeitura de Riacho de Santana serviços terceirizados transparência administrativa tribunal de contas dos municípios

Relacionadas

Mais lidas