Prefeitura de Glória tem 30 dias para regularizar gestão da saúde

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Prefeitura de Glória, gestão da prefeita Vilma Negromonte (PP), vai ter o prazo de 30 dias para adotar uma série de medidas com o objetivo de regularizar a gestão da saúde pública no município.

A determinação atende a uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do promotor de Justiça Fernando Rogério Pessoa, que apontou graves irregularidades na administração da pasta.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o processo, a fiscalização identificou que a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde opera em desacordo com a legislação local.

Além disso, o Município deixou de atualizar instrumentos obrigatórios exigidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e os Relatórios de Gestão.

Exigência

Para sanar as falhas, a decisão judicial exige que a gestão municipal comprove a composição do quadro de profissionais de saúde e apresente a estrutura detalhada da secretaria. O Município também vai precisar:

Criar uma coordenadoria de controle de avaliação e auditoria

Implementar pesquisas periódicas de satisfação com os usuários do sistema

Apresentar cronograma oficial para implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).

Caso a Prefeitura descumpra a ordem no prazo estipulado, responderá a uma multa diária de R$ 10 mil — limitada ao teto de R$ 300 mil —, sem prejuízo de outras medidas coercitivas e da responsabilização dos agentes públicos envolvidos.