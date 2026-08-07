Eleição antecipada na Câmara de Coração de Maria ignora regra do STF

Uma manobra política no Legislativo do município de Coração de Maria reacendeu a discussão sobre a legalidade dos atos institucionais na Câmara Municipal. Logo no início de janeiro de 2025, a Casa realizou a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027/2028 — dois anos antes do término do mandato da atual gestão (2025/2026).

O pleito antecipado consagrou a vitória do vereador Mano da Internet (PRTB) para comandar o Legislativo no segundo biênio. A informação foi confirmada por um vereador da cidade que participou da votação e falou sob condição de anônimo.

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Rota de colisão

O movimento do Legislativo local entra em rota de colisão direta com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Suprema Corte já pacificou o entendimento de que a escolha do comando das Casas Legislativas para o segundo biênio deve ocorrer de forma contemporânea, estabelecendo o limite de até 90 dias antes do encerramento da gestão em curso para a realização do pleito — ou seja, a partir de outubro do segundo ano do primeiro biênio.

Decisão do STF

A matéria foi balizada por decisão do ministro Gilmar Mendes, no STF, que norteia processos do gênero pelo país.

O entendimento do ministro e do Plenário do Supremo é de que a realização de eleições com anos de antecedência fere os princípios da contemporaneidade, da razoabilidade e da alternância de poder, uma vez que "congela" a correlação de forças políticas e impede que a dinâmica parlamentar acompanhe a vontade popular ao longo do mandato.

Com o descumprimento do marco temporal balizado pelo STF, a eleição antecipada na Câmara de Coração de Maria fica vulnerável a questionamentos judiciais via Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ou Mandado de Segurança, podendo resultar na anulação do pleito de janeiro de 2025.