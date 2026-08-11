TRAGÉDIA NA ÁFRICA
14 garimpeiros morrem em mina ilegal na África do Sul; outros seguem presos
Garimpeiros clandestinos podem estar presos no subsolo em região rica em platina
Pelo menos 14 garimpeiros clandestinos morreram e oito ficaram gravemente feridos após um desabamento de rochas em uma mina ilegal em Nkaneng, próximo a Rustenburg, na África do Sul. O tragédia ocorreu em uma área rica em platina a cerca de 160 quilômetros de Joanesburgo, e as autoridades alertam que um número desconhecido de pessoas ainda pode estar preso no subsolo.
A maioria das vítimas era originária do Lesoto, pequeno país vizinho encravado no território sul-africano, segundo informou a porta-voz da polícia, coronel Adele Myburgh.
"Zama zamas" operam sem infraestrutura ou segurança
Conhecidos localmente como "zama zamas", milhares de garimpeiros não registrados atuam em poços desativados em busca de ouro e outros minerais. A atividade atrai imigrantes que fogem da extrema pobreza e do desemprego, mas que acabam expostos a redes do crime organizado, extorsão e violência.
“Não há nenhuma segurança no local onde se trabalha. Foi uma dessas situações em que houve um desabamento. Eles entram em poços abandonados totalmente deteriorados, sem infraestrutura”, explicou Myburgh.
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Entidades denunciam mais de 6 mil "armadilhas mortais"
Após a tragédia, a Federação de Sindicatos da África do Sul fez duras críticas ao governo, acusando o país de permitir que milhar de áreas de mineração abandonadas se transformem em armadilhas mortais e focos de redes criminosas. Estimativas da entidade apontam a existência de cerca de 6.000 minas desativadas e sem proprietário espalhadas pelo país.
A crise da mineração ilegal levou o presidente Cyril Ramaphosa a anunciar o envio do Exército para reforçar as operações policiais de combate à atividade clandestina.
Uma viatura do Serviço de Polícia da África do Sul (SAPS) chega a um portão de acesso a um poço de mina em Nkaneng, perto de Marikana, em 11 de agosto de 2026, local onde 14 mineiros ilegais foram encontrados mortos enquanto operações de resgate estão em andamento. | Um desabamento de rochas em uma mina ilegal a noroeste de Joanesburgo matou 14 mineiros — a maioria deles do Lesoto —, deixando vários feridos e outros possivelmente ainda presos no subsolo, informou a polícia na terça-feira. Milhares de mineiros não registrados, conhecidos como "zama zamas", atuam na África do Sul, revirando minas abandonadas em busca de ouro e outros minerais sob condições árduas e frequentemente perigosas. | Policiais do Serviço de Polícia da África do Sul (SAPS) conversam com agentes de segurança perto de um poço de mina em Nkaneng, próximo a Marikana, em 11 de agosto de 2026, onde 14 mineiros ilegais foram encontrados mortos enquanto operações de resgate estão em andamento. | Integrantes da equipe de segurança conversam com policiais do Serviço de Polícia da África do Sul (SAPS) através de um portão, perto de um poço de mina em Nkaneng, nas imediações de Marikana, em 11 de agosto de 2026; no local, 14 garimpeiros ilegais foram encontrados mortos enquanto operações de resgate estão em andamento. | Um desabamento de rochas em uma mina ilegal a noroeste de Joanesburgo matou 14 garimpeiros — a maioria deles do Lesoto —, deixando vários feridos e outros possivelmente ainda presos no subsolo, informou a polícia na terça-feira. Milhares de garimpeiros não registrados, conhecidos como "zama zamas", atuam na África do Sul, explorando minas abandonadas em busca de ouro e outros minerais sob condições árduas e frequentemente perigosas. |