Embaixador da África do Sul é expulso dos EUA por “ódio” a Trump

Ebrahim Rassol tem 72 horas para deixar EUA - Foto: AFP

O embaixador da África do Sul nos Estados Unidos, Ebrahim Rassol, foi expulso do país após ser acusado de incitar o racismo e odiar o presidente Donald Trump. A decisão foi divulgada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, nesta sexta-feira, 14.

Em uma publicação no X, o chefe de diplomacia de Trump afirmou que o diplomata sul-africano não é “mais bem-vindo” nos EUA, e pediu a retirada de Rassol do país.

“Ebrahim Rassol é um político que incita o racismo e odeia a América e odeia Donald Trump”, disse Marco Rubio. “Não temos nada a discutir com ele e por isso ele é considerado Persona Non Grata”.

Até o momento, o governo da África do Sul ainda não se pronunciou sobre o caso. Ainda não está claro se Rassol já deixou os EUA ou não.

No mundo da diplomacia, a declaração de persona non grata é utilizada por governos para indicar que uma autoridade ou oficial estrangeiro não é bem-vindo no país.

A decisão de expulsar o embaixador da África do Sul foi tomada após Rassol acusar Trump de liderar um movimento de supremacia branca, não só na América, como no restante do mundo.

Durante participação em um seminário no Instituto Mapungubwe para Reflexão Estratégica (Mistra, na sigla em inglês), na capital sul-africana Joanesburgo, o diplomata afirmou que Trump estava fazendo um “ataque supremacista” contra a “atual ordem hegemônica” do mundo e de instituições, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o G20.

Antes da expulsão, Washington e Joanesburgo já haviam enfrentado crises nas relações diplomáticas. O alvo da tensão foi o avanço de políticas sul-africanas ligadas à apreensão e expropriação de terras pelo Estado.

Rubio disse que o país liderado por Cyril Ramaphosa estava fazendo “coisa muito ruins”, e cancelou sua participação na próxima reunião de ministros do G20 na África do Sul, que preside o bloco desde 2024.