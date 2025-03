Dentista baleada na Av. Paralela tem estado de saúde revelado

Larissa Azevedo foi atingida no peito e teve o pulmão perfurado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cirurgiã-dentista Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, que foi baleada no peito enquanto transitiva na Avenida Paralela, em Salvador, na sexta-feira, 14, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Geral Roberto Santos, neste sábado, 15.

O seu estado de saúde foi atualizado por familiares. Sua irmã publicou que Larissa "responde bem" e está "esboçando abertura ocular espontânea e quase sem medicação vasoativas".

Larissa Azevedo foi atingida no peito e teve o pulmão perfurado após ser atingida por um disparo de arma de fogo durante uma perseguição policial entre policiais militares e criminosos na mais movimentada avenida da capital baiana.

Larissa estava na garupa de um mototaxista indo para o trabalho. Ela tentou se proteger do tiroteio quando foi atingida. O mototaxista, que não foi atingido e não quis ter a identidade revelada, contou que parou a moto quando ouviu os tiros para que os dois se abaixassem e, assim, se protegessem.

No hospital, a dentista precisou ser reanimada e depois passou por cirurgia. De acordo com a família, a vítima foi atingida no peito: a bala perfurou o pulmão e o tórax, mas não ficou alojada

A família de Larisa iniciou horas depois uma campanha de doação de sangue por conta da necessidade urgente. As doações podem ser feitas no próprio hospital ou em qualquer unidade da Hemoba. Podem ser doados qualquer tipo sanguíneo.

Tiroteio na Av. Paralela

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) afirmou que a troca de tiros começou na região do Trobogy, quando os agentes do Batalhão Apolo identificaram um carro com uma placa clonada e restrição de furto, e iniciaram a perseguição. Quatro suspeitos estavam dentro do veículo.

Na troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Roberto Santos e não resistiu aos ferimentos. O homem foi identificado como Caio Felipe Reis Sande, conhecido como "Caio Jogador".

Após o tiroteio na Avenida Paralela, os outros três suspeitos conseguiram fugir a pé, sentido bairro Canabrava. Horas antes, o quarteto teria sido responsável pelo assassinato de um homem no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A PM fez buscas na região e, horas depois, um segundo suspeito foi encontrado pela polícia. Houve troca de tiros, ele foi baleado na mão e no pé e levado para o Hospital Roberto Santos. Ele foi preso após receber atendimento médico.

Na ação, foram apreendidas três pistolas de calibres .40, 45 e 9mm, além de munições. A PM informou que existe a suspeita de que o carro usado pelos suspeitos era utilizado em ações criminosas na capital baiana.