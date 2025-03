Gabriela Santiago e Iuki Alves disputam Copa Brasil de Tênis de Mesa

Baianos apoiados pelo programa FazAtleta disputam competição nacional de tênis de mesa em Salvador - Foto: Divulgação/Márcio Roberto/FTMBA

Neste final de semana, entre os dias 14 e 16 de março, Salvador será palco da Copa Brasil de Tênis de Mesa 2025, que acontece no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Piatã. O evento reunirá atletas de todo o Brasil e contará com a presença de dois grandes nomes do esporte baiano: Gabriela Santiago, 30, e Iuki Alves, 21. Ambos são apoiados pelo programa Faz Atleta, da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), e têm grandes expectativas para o torneio.

Gabriela, natural de Serrinha, é uma das principais figuras do tênis de mesa feminino no estado. Com um impressionante currículo de cinco títulos de campeã baiana e a recente conquista da categoria lady no TMB Challenge Plus, Gabriela chega motivada para competir em casa. Ela expressou a importância de representar o estado na competição e a emoção de jogar no próprio território, agradecendo o apoio contínuo do Governo da Bahia por meio do Faz Atleta. "Jogar em casa é algo mágico, realizando o sonho de nos representar na principal categoria do país. Nada disso seria possível sem o apoio do Governo do Estado, que faz esse programa essencial, não só para mim, mas para todo atleta baiano", destacou Gabriela.

Iuki Alves, por sua vez, é o atleta baiano com melhor classificação nacional nas categorias sub-21 e se destaca em torneios de alto nível. O jovem de Camaçari já conquistou medalhas no TMB Challenge Plus e na Copa Brasil e tem grandes expectativas para a competição em Salvador. Para ele, o programa Faz Atleta tem sido crucial para seu desenvolvimento, tanto físico quanto mental.

"O Faz Atleta tem sido fundamental na minha jornada. O programa oferece um suporte essencial para o meu crescimento, tanto físico quanto mental, mantendo minha motivação sempre alta", afirmou Iuki. Ele também expressou sua empolgação com a chance de disputar a Copa Brasil em casa, destacando a importância do torneio para sua carreira e para o desenvolvimento da modalidade no estado.

A Copa Brasil de Tênis de Mesa Salvador 2025 é promovida pela Federação de Tênis de Mesa da Bahia (FTMBA) e conta com a chancela da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), além do apoio da Sudesb e da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Com a participação de 130 atletas e 300 inscrições, o torneio terá a disputa de 37 categorias, abrangendo diferentes faixas etárias (de 8 a 77 anos) e também categorias paralímpicas.

O presidente da FTMBA, Caio Souza, destacou a importância do evento para a retomada do tênis de mesa no estado e a presença de grandes nomes da modalidade, como Gustavo Yokota (SP) e Theo Cruz (SC), que já representaram o Brasil em competições internacionais. "Esse evento reforça o crescimento da modalidade aqui no Estado. Chegamos a ficar quase 10 anos afastados e agora conseguimos realizar este grande evento pela segunda vez consecutiva", comentou Caio.

Além das disputas no torneio, o evento também contará com um curso de arbitragem oferecido pela FTMBA, CBTM e a Universidade do Tênis de Mesa (UniTM), além do Curso de Certificação Nacional para Treinadores, que visa capacitar novos agentes para o desenvolvimento de atletas na modalidade.

A Copa Brasil de Tênis de Mesa em Salvador promete ser uma vitrine para o talento dos atletas baianos e um marco importante para a retomada da competição em solo baiano, consolidando o estado como um polo do esporte no cenário nacional.