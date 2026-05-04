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TRAGÉDIA

Acidente com "caminhão monstro" mata três pessoas e fere mais de 50

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel avançando sobre pessoas presentes em evento de automobilismo

Gustavo Nascimento
Por

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Monster Truck depois do acidente que deixou três vítimas fatais na Colômbia
Monster Truck depois do acidente que deixou três vítimas fatais na Colômbia - Foto: Polícia Nacional | AFP

Ao menos três pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um motorista perder o controle de um “monster truck” – uma caminhonete gigante – em um show automobilístico realizado na Colômbia, no domingo, 3. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel avançando sobre parte do público presente no evento.

Juan Carlos Muñoz, prefeito da cidade de Popayán, onde aconteceu o caso, ordenou a abertura de uma "investigação rigorosa" para esclarecer o que chamou de fatos que "jamais deveriam ter ocorrido".

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Vítimas e danos materiais

Segundo o secretário do governo da cidade, Reynel Polanía, duas crianças e uma mulher adulta morreram no atropelamento. "Dos feridos, a maioria, 50% ou 60%, já está em casa recebendo os tratamentos ou procedimentos médicos recomendados", esclareceu.

Segundo informações da imprensa colombiana, o veículo ficou preso entre um poste de energia caído e uma cerca, o que interrompeu o fornecimento de energia da região. A remoção do veículo foi concluída pelos bombeiros.

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“Altamente capacitada”

Quem dirigia o veículo de grande porte no momento do acidente era Sonia Segura, de 53 anos. Com mais de 15 anos de experiência na condução de “monster trucks”, ela é considerada a única mulher da América Latina habilitada para dirigir esse tipo de veículo.

O secretário Reynel Polanía afirmou que Sonia é "uma mulher altamente capacitada" e cumpria com todos os requisitos "do ponto de vista legal".

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Tags:

acidente automobilismo Colômbia Segurança

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