Acidente com "caminhão monstro" mata três pessoas e fere mais de 50

Monster Truck depois do acidente que deixou três vítimas fatais na Colômbia - Foto: Polícia Nacional | AFP

Ao menos três pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um motorista perder o controle de um “monster truck” – uma caminhonete gigante – em um show automobilístico realizado na Colômbia, no domingo, 3. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel avançando sobre parte do público presente no evento.

Tragédia em show de monster trucks na Colômbia.



Um show terminou em tragédia em Popayán, Colômbia, depois que um monster truck perdeu o controle e atropelou espectadores durante um evento de grande público, deixando pelo menos 3 mortos e mais de 30 feridos. pic.twitter.com/B2pYwQxhkN — TumultoBRacervo (@Tumultobracervo) May 4, 2026

Juan Carlos Muñoz, prefeito da cidade de Popayán, onde aconteceu o caso, ordenou a abertura de uma "investigação rigorosa" para esclarecer o que chamou de fatos que "jamais deveriam ter ocorrido".

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Vítimas e danos materiais

Segundo o secretário do governo da cidade, Reynel Polanía, duas crianças e uma mulher adulta morreram no atropelamento. "Dos feridos, a maioria, 50% ou 60%, já está em casa recebendo os tratamentos ou procedimentos médicos recomendados", esclareceu.

Segundo informações da imprensa colombiana, o veículo ficou preso entre um poste de energia caído e uma cerca, o que interrompeu o fornecimento de energia da região. A remoção do veículo foi concluída pelos bombeiros.

“Altamente capacitada”

Quem dirigia o veículo de grande porte no momento do acidente era Sonia Segura, de 53 anos. Com mais de 15 anos de experiência na condução de “monster trucks”, ela é considerada a única mulher da América Latina habilitada para dirigir esse tipo de veículo.

O secretário Reynel Polanía afirmou que Sonia é "uma mulher altamente capacitada" e cumpria com todos os requisitos "do ponto de vista legal".