TRAGÉDIA
Acidente com "caminhão monstro" mata três pessoas e fere mais de 50
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel avançando sobre pessoas presentes em evento de automobilismo
Ao menos três pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um motorista perder o controle de um “monster truck” – uma caminhonete gigante – em um show automobilístico realizado na Colômbia, no domingo, 3. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel avançando sobre parte do público presente no evento.
Tragédia em show de monster trucks na Colômbia.— TumultoBRacervo (@Tumultobracervo) May 4, 2026
Um show terminou em tragédia em Popayán, Colômbia, depois que um monster truck perdeu o controle e atropelou espectadores durante um evento de grande público, deixando pelo menos 3 mortos e mais de 30 feridos. pic.twitter.com/B2pYwQxhkN
Juan Carlos Muñoz, prefeito da cidade de Popayán, onde aconteceu o caso, ordenou a abertura de uma "investigação rigorosa" para esclarecer o que chamou de fatos que "jamais deveriam ter ocorrido".
Vítimas e danos materiais
Segundo o secretário do governo da cidade, Reynel Polanía, duas crianças e uma mulher adulta morreram no atropelamento. "Dos feridos, a maioria, 50% ou 60%, já está em casa recebendo os tratamentos ou procedimentos médicos recomendados", esclareceu.
Segundo informações da imprensa colombiana, o veículo ficou preso entre um poste de energia caído e uma cerca, o que interrompeu o fornecimento de energia da região. A remoção do veículo foi concluída pelos bombeiros.
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“Altamente capacitada”
Quem dirigia o veículo de grande porte no momento do acidente era Sonia Segura, de 53 anos. Com mais de 15 anos de experiência na condução de “monster trucks”, ela é considerada a única mulher da América Latina habilitada para dirigir esse tipo de veículo.
O secretário Reynel Polanía afirmou que Sonia é "uma mulher altamente capacitada" e cumpria com todos os requisitos "do ponto de vista legal".
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