Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PESQUISA

Composto plástico pode ter ligação com 2 milhões de partos prematuros

Condição é a principal causa de morte entre crianças menores de 5 anos

Gustavo Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bebê prematuro dentro de uma incubadora neonatal
Bebê prematuro dentro de uma incubadora neonatal - Foto: Marco Fávero | GOV-SC

Uma substância utilizada para tornar plásticos mais flexíveis pode estar associada a quase 2 milhões de partos prematuros registrados no mundo no ano de 2018, segundo um estudo publicado em abril na revista eClinicalMedicine, do grupo The Lancet.

Trata-se do di-2-etilhexilftalato, conhecido como DEHP, um composto do grupo dos ftalatos, que são substâncias químicas chamadas de plastificantes, usadas para tornar o plástico mais flexível, durável e transparente.

Leia Também:

OMS investiga três mortes causadas por vírus raro em navio de cruzeiro
Estudo testa injeção que pode reverter doença que afeta articulações
Quanto custa emagrecer com caneta? Veja preços de Ozempic e Mounjaro

Segundo o levantamento, a substância pode ter contribuído para cerca 8,74% dos partos prematuros registrados globalmente naquele ano, ou seja, que acontecem antes de 37 semanas de gestação.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A condição é a principal causa de morte entre crianças menores de 5 anos e está relacionada a cerca de 1 milhão de mortes de recém-nascidos por ano, segundo os dados citados no estudo.

Além dos riscos imediatos, a prematuridade pode deixar impactos de longo prazo. Bebês que nascem antes do tempo têm maior risco de síndrome do desconforto respiratório, alterações no desenvolvimento neurológico durante a infância e outros problemas de saúde ao longo da vida.

Como os ftalatos agem no corpo?

A exposição humana a essa substância é considerada generalizada e pode ocorrer por ingestão, inalação ou absorção pela pele, especialmente pelo contato com alimentos embalados, cosméticos, produtos de higiene e outros itens do cotidiano.

Os ftalatos fazem parte do grupo dos chamados desreguladores endócrinos, ou seja, são capazes de interferir no funcionamento hormonal. Durante a gestação, essa regulação é essencial para o desenvolvimento do feto e para a manutenção de uma gravidez saudável.

Pesquisas toxicológicas também mostram que esses compostos podem aumentar processos inflamatórios, alterar o desenvolvimento da placenta e induzir estresse oxidativo no sistema reprodutivo – mecanismos associados ao parto prematuro.

Regiões mais afetadas

O estudo observou que o maior impacto foi no Oriente Médio e no sul da Ásia, onde a exposição ao DEHP foi associada a cerca de 1,07 milhão de nascimentos prematuros, o que representa mais da metade do total global estimado.

Em seguida, a África aparece com aproximadamente 511 mil casos atribuíveis ao composto, enquanto países do Leste Asiático e do Pacífico tiveram cerca de 226 mil nascimentos prematuros associados ao DEHP.

A carga estimada da substância foi menor em regiões de alta renda. Canadá e Austrália registraram, respectivamente, cerca de 1,4 mil e 2,1 mil casos associados à substância, enquanto a Europa e os Estados Unidos ficaram em patamar intermediário, com estimativas de 16,7 mil e 35,6 mil nascimentos prematuros relacionados ao DEHP.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Pesquisa Saúde saúde pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bebê prematuro dentro de uma incubadora neonatal
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Bebê prematuro dentro de uma incubadora neonatal
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Bebê prematuro dentro de uma incubadora neonatal
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Bebê prematuro dentro de uma incubadora neonatal
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x