Adolescente indiano morre por vírus Nipah e acende alerta no país

Após a morte de um menino de 14 anos pelo vírus Nipah - vírus transmitido por morcegos frugívoros e animais como porcos, e que pode causar febre letal e inchaço no cérebro em humanos - autoridades do governo indiano de Kerala, no sul, estão se movimento para tomar medidas preventivas contra a transmissão do vírus, informou o ministro da saúde do estado no domingo, 21.

O estado enfrenta atualmente um cenário de 60 pessoas na categoria de alto risco de um patógeno prioritário pela Organização Mundial da Saúde (OMS) devido ao seu potencial de desencadear uma epidemia. Não há vacina para prevenir a infecção e nenhum tratamento para curá-la.

"O menino infectado morreu no domingo após uma parada cardíaca", disse Veena George, ministra da saúde do estado, a repórteres de TV locais.

Segundo comunicado no sábado, 20, o estado emitiu ordens de criação de 25 comitês para identificar e isolar pessoas afetadas. O diretor de medicina intensiva no Hospital Aster MIMS em Calicut, Anoop Kumar, disse que um caso positivo de Nipah foi diagnosticado em um menino em idade escolar e as pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas.

"Há uma chance mínima de um surto do vírus Nipah neste estágio", disse ele, acrescentando que a situação será monitorada nos próximos 7-10 dias.

Ainda conforme comunicado, há 214 pessoas na lista de contatos primários do menino, disse o comunicado. Entre eles, 60 estão na categoria de alto risco, e enfermarias de isolamento foram montadas em instituições de saúde para tratar os pacientes.

Os membros da família do paciente afetado foram mantidos em um hospital local para observação, após um caso de vírus Nipah ter sido confirmado em Malappuram, uma cidade a cerca de 350 km da capital de Kerala, Thiruvananthapuram, relataram os meios de comunicação locais. Outras pessoas que possam estar em risco foram orientadas a se isolar em casa.

O governo diz que continua trabalhando para rastrear as pessoas afetadas para conter o vírus. O Nipah tem sido associado às mortes de dezenas de pessoas em Kerala desde sua primeira aparição no estado em 2018.