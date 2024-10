Agressor solitário joga ácido em crianças na Inglaterra

Três feridos foram levados para o Hospital uma em estado grave, dois ainda internados e um recebeu alta - Foto: Divulgação

De acordo com o Jornal britânico The Sun, um homem lançou uma substância ácida contra estudantes e funcionários em Westminster Academy, em Notting Hill, oeste de Londres. Três pessoas ficaram feridas, um menino de 16 anos, uma garota de 14 anos e uma mulher de 27 anos.

O ato criminoso aconteceu na tarde da última segunda-feira, 1º, o autor do arremesso voltou do local com uma scooter elétrica e estava com o rosto coberto. Logo após o ataque, o Corpo de Bombeiros de Londres (LFB), foi imediatamente acionado.

A menina de 14 anos teve ferimentos graves e ainda se encontra no hospital. Já os ferimentos do garoto de 16 anos não apresentam risco de vida, mas ele também permanece internado.

Em atualização ainda nesta manhã do The Sun, a polícia disse que a mulher de 27 anos recebeu alta do hospital. Dois policiais relataram que não estavam se sentindo bem após patrulha no local e também foram levados para serem examinados como precaução.

O detetive do caso disse que as duas jovens foram abordadas por um suspeito solitário, “de acordo com nossas investigações até agora, acreditamos que as duas jovens vítimas estavam na Alfred Road quando foram abordadas por um suspeito solitário que jogou uma substância nelas antes de fugir pela Harrow Road.

"Estamos em contato próximo com a escola e a autoridade local, e posso garantir às pessoas que uma investigação completa está em andamento e que meus policiais não vão parar até que o suspeito seja encontrado e preso”, complementou o detetive.

Os agentes se dedicam a procurar imagens do circuito local para achar o suspeito, “Estou particularmente interessado em ouvir de qualquer um que possa ter capturado imagens de câmera de painel que possam nos ajudar a estabelecer o que aconteceu", reforçou o detetive do caso.

O Serviço de Polícia Metropolitana, Scotland Yard disse que testes estão sendo realizados na substância e, neste estágio, eles acreditam que ela seja ácida.

Os três feridos foram levados ao hospital pelo Serviço de Ambulância de Londres. Os bombeiros e o serviço de emergência trabalharam para tornar o local seguro. Vários cordões.

Devido às circunstâncias imprevistas do ocorrido, a escola Westminster Academy permanece fechada. A diretora do Colégio comentou sobre o que a escola tem feito, "Estamos oferecendo apoio às famílias e parentes de todos os envolvidos, este é um momento difícil para nossa comunidade e tomei a decisão de fechar a escola hoje", disse ela que com o fechamento pretende trabalhar junto a polícia nas investigações.

Ainda segundo a diretora, a escola também prestará suporte aos estudantes, "forneceremos psicólogos educacionais e qualquer outro suporte para ajudar as crianças a superar o que é uma provação traumática”.

A diretora disse que pretende retornar às aulas a partir de nesta quarta-feira, 2, já com as medidas de segurança em vigor. O Colégio junto a Polícia também pedem às pessoas que colaborem com informações sobre o ocorrido.