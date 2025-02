Aliado de Trump, Milei não descarta deixar o Mercosul

Milei abre margem para sair do Mercosul - Foto: Luis Robayo | AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei, não descartou, nesta quarta-feira, 22, a possibilidade do país deixar o Mercosul, bloco que integra junto com Brasil, Paraguai e Uruguai, para fechar um acordo comercial com os Estados Unidos.

Milei, que esteve na posse de Donald Trump, na segunda, 20, ressaltou, no entanto, que seu desejo é permanecer no bloco e usar de outros mecanismos para firmar a parceria comercial com a Casa Branca.

“Sim [...] Há mecanismo que pode ser usados mesmo com o Mercosul, então não pensamos que isso pode ser feito [acordo com os EUA] sem necessariamente ter que sair [do Mercosul]”, explicou Milei, em entrevista à Bloomberg.

Milei mantém uma postura crítica com relação ao bloco, e defende uma maior abertura comercial. O presidente argentino também é contra o sistema de tarifa comum adotado pelo grupo.