Governo Milei manda fechar museu contra a ditadura na Argentina

O governo de Javier Milei ordenou o encerramento das atividades do Centro de Memória Cultura Haroldo Conti, considerado um dos maiores museus na Argentina contra a ditadura militar no país.

A medida, determinada pelo secretário de Direitos Humanos, Alberto Baños, entrou em vigor na quinta-feira, 2. Ele anunciou o fim do museu em 31 de dezembro, em uma mensagem transmitida por WhatsApp a funcionários que trabalhavam no local.

Criado em 2008, o museu homenageia o escritor argentino Haroldo Conti, sequestrado e desaparecido desde 1976, quando os militares comandavam a Argentina. No local, além de resgatar a memória dos tempos de chumbo no país, eram promovidos atividades de teatro, literatura, dança, fotografia e educação.

A justificativa do governo Milei para o fechamento do museu foi uma “reestruturação” do local, que faz parte da agenda política do presidente ultraliberal focada em enxugar a máquina pública.