"Alien transparente" é encontrado no fundo do mar após tempestade

Criatura transparente é encontrada no fundo do mar após tempestade - Foto: Reprodução | Instagram

Uma criatura o quanto inusitada, que se aparenta a um “alienígena”, foi encontrada no fundo do mar. Após uma tempestade, uma espécime com o corpo completamente transparente foi arrastada para a areia de uma praia.

A phronima sedentaria é um crustáceo das profundezas oceânicas tem uma aparência que lembra criaturas alienígenas. A descoberta reforça a singularidade desse crustáceo pouco conhecido, cuja estratégia de sobrevivência continua a intrigar cientistas e biólogos marinhos.

Diferente da maioria dos anfípodes, essa espécie é parasita, ou seja, depende de outro organismo para sobreviver. O crustáceo anfípode vive nos oceanos a uma profundidade de até 1 km. Eles são grandes em tamanho em relação a outros membros da família Phronimidae.

Seu alvo principal são as salpas, animais marinhos gelatinosos que, embora se assemelhem a águas-vivas, estão mais próximos dos seres humanos na escala evolutiva. Isso ocorre porque as salpas possuem uma notocorda, uma estrutura primitiva semelhante a uma coluna vertebral, presente em alguns animais oceânicos.

Em vez de devorar sua presa por completo, a Phronima escava e esvazia o corpo da salpa, transformando-o em um abrigo flutuante para se locomover pelo oceano. Esse comportamento incomum permite que o crustáceo se proteja enquanto deriva nas correntes marítimas.