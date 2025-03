Fotógrafo é atingido na cabeça em protesto contra Milei

As autoridades argentinas informaram que seis policiais ficaram feridos durante o protesto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um jornalista foi atingido na cabeça durante um protesto de aposentados argentinos, na quarta-feira, 12, contra cortes e vetos no direito de aposentadoria promovidos pelo presidente Javier Milei. Pablo Nahuel Grillo, 35 anos, foi alcançado por uma bala de gás lacrimogêneo disparada pela polícia.

O profissional foi socorrido por manifestantes e levado ao hospital. O pai do fotógrafo, Fabian Grillo, disse à imprensa argentina que o filho está em uma situação “muito grave” e informou que ele será operado em um hospital de Buenos Aires, capital da Argentina.

Fabian culpou a ministra de Segurança, Patricia Bullrich, e o presidente Javier Milei pela situação do filho.

“Por culpa de uma bêbada filha da puta e de um desequilibrado, que fala com um cachorro morto, a vida do meu filho está em risco. Ser militante é um orgulho. Ele também é militante, mas é fotógrafo e estava trabalhando de forma independente. Ele sempre documenta quando há esse tipo de atividade”, explicou o pai.

O chefe de Gabinete do governo Milei, Guillermo Francos, lamentou o ocorrido, chamando-o de “acidente não previsto” e “consequência lamentável” dos protestos.

“Claro que tentaremos esclarecer a situação. É verdade que esse tipo de episódio gera essas consequências, esses acidentes inesperados. A polícia não lança gás diretamente em uma pessoa, lança para que caia e provoque a dispersão dos manifestantes, para desmobilizá-los. Às vezes, pode acontecer que uma situação leve a um acidente lamentável. Espero que a pessoa ferida possa se recuperar”, destacou Francos.

As autoridades argentinas informaram que seis policiais ficaram feridos durante o protesto. De acordo com o jornal argentino Clarín, 60 pessoas foram presas durante a manifestação.

Manifestação de aposentados

Membros de torcidas organizadas da Argentina entraram em confronto com forças policiais do país durante uma manifestação de aposentados argentinos que protestavam contra cortes e vetos no direito de aposentadoria promovidos pelo presidente Javier Milei.

Barras bravas — como são conhecidos os torcedores organizados argentinos — de clubes como Boca Juniors, River Plate, Tigre, Independiente, Racing, San Lorenzo e Vélez Sarsfield participaram do ato em frente ao Congresso do país, em Buenos Aires. As manifestações têm sido realizadas regularmente às quartas-feiras, com registros de repressão policial.

Além de críticas contra o veto de Milei ao aumento de aposentadorias no país, os manifestantes cobram a recomposição dos direitos de aposentadoria, e a restituição do direito de receberem remédios gratuitos do governo.

Depois que os barra bravas anunciaram a intenção de participar dos protestos, o Ministério da Segurança da Argentina emitiu um comunicado ameaçando expulsar de eventos esportivos no país aqueles torcedores que causassem “distúrbios” no ato.