MUNDO

Amazon planeja substituir mais de 500 mil empregos por robôs

Empresa afirma que os documentos analisados não representam sua estratégia completa

22/10/2025 - 10:08 h
A Amazon se prepara para uma nova mudança significativa: a automação de mais de meio milhão de empregos. De acordo com documentos obtidos pelo The New York Times, desde 2018, a força de trabalho americana da Amazon mais que triplicou, chegando a quase 1,2 milhão de pessoas.

Porém, a equipe de automação da empresa projeta que, até 2027, será possível evitar a contratação de mais de 160 mil funcionários, economizando cerca de 30 centavos em cada item processado.

Segundo a publicação, a meta da empresa é criar centros de distribuição altamente automatizados, com poucos humanos, e automatizar até 75% das operações. Para suavizar a percepção da mudança, a Amazon evita termos como “robô” ou “inteligência artificial”, usando expressões como “tecnologia avançada” ou “cobô” (colaboração com humanos).

Louvre reabre as portas três dias após roubo de joias
Ex-presidente da França, Sarkozy é preso por associação ilícita
EUA socorrem Argentina com valor bilionário

A empresa, porém, afirma que os documentos analisados pelo The New York Times não representam sua estratégia completa e destaca que planeja contratar 250 mil pessoas para a próxima temporada de festas.

Executivos afirmam ainda que os ganhos de eficiência em algumas áreas não refletem o impacto total sobre a força de trabalho.

x