Ameaça de bomba obriga avião dos EUA a desviar rota

No momento do aviso, o avião sobrevoava o Mar Cáspio, próximo ao Turcomenistão - Foto: Reprodução

Após aviso de bomba chegar à tripulação, o Boeing 787 da American Airlines que partiu de Nova York, nos EUA, com destino a Déli, na Índia, precisou desviar-se da rota original neste domingo, 23,

O avião havia completado 10 das 14 horas do trajeto entre os 2 países quando precisou mudar a rota para Roma, na Itália. No momento do aviso, o avião sobrevoava o Mar Cáspio, próximo ao Turcomenistão.

O desvio de rota foi acompanhado por um par de caças Eurofighter Typhoon da Força Aérea Italiana, como mostram vídeos compartilhados em redes sociais.

O voo pousou em Fiumicino, em Roma, por volta das 6h42 (horário local), de acordo com sites de rastreamento de voos.