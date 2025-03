Eleição em Piraí do Norte é alvo de investigação da Justiça

Pedido de registro possa ter servido para "burlar" a legislação eleitoral - Foto: Reprodução

A Justiça Eleitoral da Bahia foi acionada para apurar indícios de fraude à cota de gênero, ocorrida nas eleições municipais de 2024, em Piraí do Norte, baixo sul da Bahia.

Uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral, apura o ocorrido com uma candidata para o cargo de vereadora pelo União Brasil, que ao final da eleição não teria obtido voto, o que se evidencia que o pedido de registro possa ter servido para "burlar" a legislação eleitoral.

Caso a denúncia seja comprovada pela Justiça, a câmara de Piraí do Norte deve passar por uma reconfiguração, já que a provável cassação do registro e ou mandato dos vereadores eleitos pelo partido, devem levar a um recálculo do quociente eleitoral, para que as vagas sejam redistribuídas.